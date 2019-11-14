交通半癱 吐露港公路受阻逾日 示威者多區設路障 巴士線一成半有限度服務

今日繼續有網民發起「曙光行動」，號召市民今早7時起癱瘓交通，繼續無限期「三罷」行動，令「香港進入長期癱瘓／半癱瘓狀態」。教育局宣布今日停課，5家大學取消本周所有課堂，中大更罕有地宣布學期即時結束，取消本學期餘下課堂。

有人留守中大二號橋 投雜物阻車過

校巴司機批政府「一味靠拉」

前日爆發激烈衝突的中大二號橋，昨日繼續有學生留守，部分人向橋下的吐露港公路投擲雜物，令車無法通過。據運輸署資料，該段吐露港公路由前晚約10時起受阻，至昨晚10時仍持續。昨早上班時間，該處出現長長車龍，有乘客要下車沿公路徒步而行。

校巴司機梁先生昨早約6時半駕駛空車至吐露港公路，在中大附近塞車約1小時，之後其他司機自行搬開路中心的石壆，車輛才可掉頭離開。梁先生不支持示威者行動，但認為問題在於政府未有理會學生訴求，「一味靠拉（拘捕）」，批評政府至今仍不妥協，未能平息民憤，致令社會癱瘓。

警：投雜物可致交通意外 故佔橋守備

警方行動部高級警司汪威遜解釋連日來在中大二號橋的行動。他說，吐露港公路每日有10萬架次車輛使用，一般時速100公里，由於有人從二號橋投擲雜物到吐露港公路，有可能造成嚴重交通意外，故警方要佔據橋面守備。警方消息人士稱，警方前晚原已撤離中大二號橋，未幾即有示威者向吐露港公路投雜物，警方曾找消防處及路政署處理不果，故警員才要回現場清除路障。

消防處回覆稱，前日接獲清理該路段路障的要求，但每次靠近該位置時均有人阻止及投擲雜物，故未能清除路障。路政署表示，署方得悉該位置有人投擲雜物後，已與執法部門保持溝通，在確定現場環境許可及安全的情况下，會配合清理路障。

除了吐露港公路，昨天多區均有示威者在主要幹道以雜物設路障，中環德輔道中、九龍塘窩打老道、旺角彌敦道、元朗大馬路等部分路段幾近全日癱瘓。路障比起過去數日更複雜，示威者除在路面擺放及架起磚塊，有人在磚塊上擺放搭棚竹枝，阻止車輛通過，亦有人在旺角山東街等馬路砌「磚牆」。

警方曾於部分路段驅散示威者及清理路障，惟警員散去未幾，再有人重返現場築路障。

傍晚塞紅隧 收費亭擲汽油彈

堵路行動持續整天，傍晚有示威者以雜物阻塞紅隧九龍出入口，並在通往理工大學橋上向前行車輛投雜物。至晚上約9時，數名黑衣人向紅隧收費亭投擲汽油彈，紅隧所有行車線一度封閉。

運輸及房屋局長陳帆昨日稱，截至早上10時，全港650條專營巴士路線當中，僅100條可提供有限度服務，連同港鐵服務受阻，平時每日有1200萬人次乘搭公共交通工具出行，昨日公共交通系統失去了900萬人次運力。

又一城關閉維修 賽馬第二次取消

另外，九龍塘又一城商場周日（10日）爆發激烈警民衝突後一直停業，連日來均有示威者到商場內破壞並焚燒商場中庭聖誕樹，商場昨日在facebook宣布會暫時關閉維修，直至另行通知。原於昨晚跑馬地的賽事亦告取消，為6月反修例運動開始後的第二次。

明報記者

（反修例風暴）

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