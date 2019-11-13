中槍學生清醒 開槍警辭家教會主席 德望籲執法者良知執法 外界勿禍及無辜師生

醫管局表示，至昨早11時半，前日各區衝突共128人送院，年齡介乎4個月大至83歲。其中，前日在西灣河被交通警以實彈擊中右腹的21歲周同學，昨情况由危殆轉嚴重。立法會前議員、律師鄭家富昨引述周的父親稱，周術後清醒及能說話。

中槍學生嚴重 「私了」被燒漢危殆

此外，前日在馬鞍山遭人淋潑液體及點火致逾四成皮膚燒傷的57歲男子，昨情况仍危殆，據悉他昨仍要插喉協助呼吸。

開槍警休假 將心理評估

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華昨在警方記者會表示，開槍警員本身有受傷，目前休假，暫不會執行日常職務，亦將會接受心理評估。李桂華表示，前日已翻看所有坊間及傳媒片段，並已為開槍警錄口供，警員當時「面對一群人有組織地想做一些事」，認為他拔槍及開槍是為了保護自己。對於有照片顯示該警用槍指着一名白衣男子的胸口，李說不能凍結一個畫面去看，認為前日電光火石間，「警員是否想用槍指向該男子？」李希望有街坊可聯絡警方，以較獨立的身分作供，以跟進事件。

被問警員移動中槍學生

江永祥稱現場警不知曾開槍

網上片段顯示，有警員嘗試移動倒地的中槍男子，做法令人質疑。警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥解釋，該警員到達現場時不知道曾開槍，警員綁上中槍男子其中一隻手，欲反轉其身體才知悉對方受槍傷，「已即時停止不必要的動作」，強調警員無意令傷勢加重。他又不認同移動中槍男子是不恰當行為，因為被捕者的保安及安全是同等重要。

開槍事件發生後，網民迅速將開槍的交通警起底，稱他的兩名女兒就讀德望學校，該名交通警則是德望學校家長教師會主席。德望學校校董會前日發表聲明，稱不少人要求學校即時罷免家教會主席，但學校並無此權力，惟得悉主席已即時辭任。

校董會稱，譴責各種暴力，因為暴力只會衍生暴力，並不能解決問題，又呼籲執法者要以良知執法和守法。聲明提到，不少人對事件悲憤莫名，校董會對事件造成的傷害深表遺憾，但有網民隨即發起連串行動，包括公開開槍警員家人的資料，校董會感到憂慮，明白公眾對開槍警員的憤恨，但希望大眾不要因為情緒而禍及無辜，懇請外界停止所有會影響該校師生安全的行為。

報稱遭輪姦女子批泄資料

警：指控不符 需要澄清

另外，有女子報稱在警署被輪姦，其代表律師前日發聲明，批評警方在女子不知情下取得搜查令索取私人醫療紀錄，及刻意泄露案件資料。李桂華回應，一般情况下，法庭沒指示要知會報案人才申請搜查令；又指警方是反應性的（reactive），因應事情嚴重，而調查結果跟指控不符，警方有需要澄清。

明報記者

（反修例風暴）