消防員被控襲警管有汽油彈

控方：料住院一段時間

律師指無法聯絡被告

33歲消防員方志雄被控各一項襲警、抗拒警務人員及管有攻擊性武器，指稱他本月10日在旺角山東街及西洋菜南街交界襲擊及抗拒署理警長X，並管有4支汽油彈、鐵筆、鐵槌及摺刀。被告仍留醫，控方透露他「相信住院一段時間」；辯方律師亦指無法聯絡被告及其家人。

另一案被告、報稱文員的李日（25歲）亦留院。他被指同日在上海街及弼街交界管有違禁武器，即一支伸縮警棍。據悉，他被捕後右眼受傷，視力模糊，須接受多項測試。

報稱銀行職員的被告趙皓雋（25歲）昨上庭時左面頰及下巴貼有紗布，他被控同日在旺角山東街與西洋菜南街交界，管有攻擊性武器，即兩支汽油彈，及管有兩粒屬第1部毒藥的昔多芬，即俗稱「偉哥」。辯方投訴警方延誤為趙皓雋安排診治超過12小時，據悉律師初次與被告會面時，他頭部腫脹及有傷，律師要求將被告送院，惟12小時後仍未送院，律師已向警察投訴課投訴。

第4案被告為報稱倉務員的胡添榮（20歲），他被控同日在旺角道近上海街交界管有攻擊性武器，即一支鐵通。據悉，被告近11時被捕時手持一支61厘米長鐵通，警方並在其褲袋和背包搜獲石腦油、打火機等物品。胡昨獲准以5000元保釋外出，趙則須還押，兩案押後至明年1月21日再訊。

【案件編號：KCCC2733-36/19】

（反修例風暴）