IT界眾籌300萬入稟覆核禁網令

臨時禁制令周五到期

律政司長10月31日申請臨時禁制令，禁止任何人於網上、包括連登討論區及Telegram，發布或轉發任何促進、鼓勵或煽動使用或威脅使用暴力的言論，獲高等法院批准，臨時禁制令將於周五（15日）到期。鄭斌彬昨於記者會稱，前日已入稟法庭，循民事訴訟覆核臨時禁制令，希望法庭裁定臨時禁制令違憲。鄭說，有關臨時禁制令條文過於廣泛及含糊不清，以現時警方執法水平衡量，擔心網民轉發相類資訊可能誤墮法網。他認為禁制令或影響包括互聯網服務供應商（ISP）等媒介，擔心若有人在網上平台發表或轉發相類信息，供應商亦可能違犯，擔心禁令為政府全面網禁的前奏。立法會資訊科技界議員莫乃光說，臨時禁制或令對業界和網民帶來「白色恐怖」，擔心有人因害怕誤墮法網而噤聲。

入稟挑戰禁令的香港互聯網協會發起網上眾籌300萬元，以應付是次或日後可能出現的相關訴訟費，承諾若有餘款，會捐予「星火同盟」或「612人道支援基金」等支援反修例運動被捕者的基金。

另外，10月31日晚上被警察用警棍打頭，事後頭破血流的社工Key，近日正式去信控告警方令他身體受傷。Key受訪時稱，他當日在旺角彌敦道及荔枝角道交界休憩處被襲，頭有兩處傷口，其中一處長達7厘米，需縫5針及照磁力共振驗查。

（反修例風暴）