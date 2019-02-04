IT界眾籌300萬入稟覆核禁網令

【明報專訊】香港互聯網協會前日入稟法庭，循民事訴訟方式，司法覆核政府已獲批禁止任何人在網上發布或轉發促進或煽動使用暴力言論的臨時禁制令。入稟人、香港互聯網協會主席鄭斌彬稱，擔心禁制令為政府全面禁網的前奏，現發起眾籌300萬元應付訟費，承諾餘款會捐予支援被捕者的基金。
臨時禁制令周五到期
律政司長10月31日申請臨時禁制令，禁止任何人於網上、包括連登討論區及Telegram，發布或轉發任何促進、鼓勵或煽動使用或威脅使用暴力的言論，獲高等法院批准，臨時禁制令將於周五（15日）到期。鄭斌彬昨於記者會稱，前日已入稟法庭，循民事訴訟覆核臨時禁制令，希望法庭裁定臨時禁制令違憲。鄭說，有關臨時禁制令條文過於廣泛及含糊不清，以現時警方執法水平衡量，擔心網民轉發相類資訊可能誤墮法網。他認為禁制令或影響包括互聯網服務供應商（ISP）等媒介，擔心若有人在網上平台發表或轉發相類信息，供應商亦可能違犯，擔心禁令為政府全面網禁的前奏。立法會資訊科技界議員莫乃光說，臨時禁制或令對業界和網民帶來「白色恐怖」，擔心有人因害怕誤墮法網而噤聲。
入稟挑戰禁令的香港互聯網協會發起網上眾籌300萬元，以應付是次或日後可能出現的相關訴訟費，承諾若有餘款，會捐予「星火同盟」或「612人道支援基金」等支援反修例運動被捕者的基金。
另外，10月31日晚上被警察用警棍打頭，事後頭破血流的社工Key，近日正式去信控告警方令他身體受傷。Key受訪時稱，他當日在旺角彌敦道及荔枝角道交界休憩處被襲，頭有兩處傷口，其中一處長達7厘米，需縫5針及照磁力共振驗查。