英美呼籲對話尋出路 外交部批干預港事務

外交部批將警執法與暴徒混為一談

中國外交部駐港特派員公署昨亦在網站發表文章，批評美國國務院、英國外交部和部分美英政客發表干預香港事務言論、斥他們顛倒黑白、不分是非，把警方正常執法、止暴制亂的努力與激進暴力分子喪心病狂的暴行混為一談。發言人強調暴力必須制止，敦促美英政客停止阻撓特區政府團結香港各界止暴制亂，呼籲國際社會堅決遏制「暴力病毒」肆虐蔓延。

澳犯罪學家：警開槍過分武力

對於前日有交通警察向示威者開槍，中央政法委微信公眾號「長安劍」發表評論，稱「香港暴徒襲警搶槍，此時不開槍，要槍何用，要警察何用？」該評論提出，全世界各地受過專業訓練的警察在遇到「襲警奪槍」的情况，反應都是一樣，稱香港警察果斷開槍，是打擊嚴重暴力罪行、保護市民，形容是全世界通行的「國際標準」。

澳洲Bond University犯罪學專家Terry Goldsworthy回覆法新社查詢時稱，在看過交通警向學生開槍片段後，認為當時警員使用過分和不合理武力，若類似衝突在澳洲發生，警員絕不會開槍。

（反修例風暴）