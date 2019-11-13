建制派轟政府 促設「止暴辦」

麥美娟：滅鼠都有跨部門小組

麥美娟說，政府過去數月只靠警察處理暴力事件，「對話辦」不能「止咳」，反而市民是需要「止暴辦」，批評政府對滅鼠都有成立由司長帶領的跨部門小組，但面對暴力事件卻沒有。她說現時是「民間抗暴自救的時候」，她稍後會發起行動。

梁美芬批工作過慢

葛珮帆稱市民憤怒政府不作為

經民聯梁美芬認為，不論政見都要重視法治，建議政府用政治手腕，參考英國大騷亂果斷執法。她批評政府工作過慢、缺乏統籌，呼籲政府不要溫溫吞吞地解決問題，應成立騷亂委員會，找出事件前因後果。民建聯葛珮帆形容暴力升級發展成「極端邪惡的恐怖分子所為」。她說，市民都感到憤怒無奈，亦憤怒政府不作為，而政府亦未用盡緊急法的招數，未成立緊急法庭。

建制派陳凱欣哽咽稱，為前日有年輕人被警察開槍打傷、有人被火燒感心痛。她說「政府做得好差」，不值得任何一個人犧牲生命，包括年輕人、警察和記者。她呼籲全港市民停一停，團結一致令24日舉行的區議會選舉可以順利進行。麥美娟參選區議會葵青偉盈選區，對手為公民黨冼豪輝。

（反修例風暴）