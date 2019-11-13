林鄭：貿然停課 會跌入「停擺」圈套 教協批政治先於師生安全

明報記者

林鄭月娥昨稱，有示威者想癱瘓香港，在如此困難的情况下，各行各業的市民緊守崗位，不向暴力或激進行為妥協，堅持盡量上班上學，她表示敬意。她稱，政府有關部門會盡快修復受破壞的設施，為市民提供安全有序的環境，繼續日常生活。

稱未有取消或押後區選「死線」

對於本月24日舉行的區議會選舉，林太說政府有責任維護400萬人的選舉權，故會盡最大努力舉辦安全有序的選舉，暫未看到需決定取消或押後選舉的「死線」；當局會考慮選舉管理委員會及危機管理委員會的建議，準備就緒後便會公布投票日的安排。

獨立調查否 先看1月監警報告

至於監警會的國際專家組進度報告指出，該會獨立調查能力不足，被問到會否成立獨立調查委員會，林太稱政府須等待監警會明年1月提交初步審視報告，屆時會研究報告中的所有建議，再作跟進。

馬鞍山男燒傷 港澳辦最強烈譴責

另外，前日馬鞍山一名男子因政見問題被人潑易燃液體及點火，燒傷命危，港澳辦新聞發言人楊光昨予以最強烈譴責，要求香港警方盡快緝捕疑犯，依法懲處。他批評「光天化日之下殺人放火的行徑」駭人聽聞，滅絕人性。他重申，堅決支持香港特區政府、警隊和司法機構採取更有力、更果敢、更有效的行動嚴懲違法犯罪行為，止暴制亂。

教協昨日發稿譴責林鄭月娥，批評她將政治姿態置於師生安全及健康之上，堅持學校如常上課。教協認為，現時政府只要求學校按校本需要自行決定是否停課，是不負責任，促請政府認真重視學童及教職員的安全，若衝突持續，應統一公布全港學校及幼稚園停課。

前財政司長曾俊華昨在港台節目《視點31》上說，政府有責任就現時情况去減溫，近兩日發生的事在文明社會不應發生，政府應減低使用的武力，承諾做獨立調查委員會，找出事件的「因」，並要確保區選如期舉行。

（反修例風暴）