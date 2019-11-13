恒大4女生涉集結被捕 理大學生校董稱遭警打

香港恒生大學學生會會長李翔鵠表示，昨晨有人在大老山隧道往九龍方向設路障阻車輛前進，警方於5分鐘內到場驅散，並以涉非法集結罪拘捕4名二至三年級女學生。

港大昨早有黑衣人從天橋拋下雜物至薄扶林道，使車輛無法經過，有市民駕駛電單車經過時險遭摺凳擊中。港大理學院院長艾宏思（Matthew Evans）中午到場與學生傾談，邀請參與示威的學生到校園內對話，呼籲他們避免與警方起衝突。

另外，昨早有警員進入香港理工大學，其間理大校董會學生代表李傲然在場，他說當時得知有人於校門外被捕，希望到場調停及提供協助，並要求在場警員冷靜，不要用語言人身攻擊，其後數名警員將他拖出校門外角落「拳打腳踢」，又稱「教壞學生」、「曱甴大學」言論不絕於耳。他續稱，警員對其搜身及查閱身分證後放行，他的右手、右腳小腿及左腳腳踝均告受傷。本報翻查片段，當時約5名警員上前包圍並帶走李傲然，李當時受傷並無武器，亦無攻擊警方。截稿前警方沒有回應。

女子近距拍警遭噴椒制服 網傳懷孕警否認

此外，網上流傳片段，一名女子近距離拍攝警員時，突被胡椒噴劑噴面。片段顯示，有一批警員在紅磡站來往理工大學的天橋上駐守，其間一名穿著鬆身衣服的女子欲拍攝警員，隨即被噴胡椒噴劑，她向前揮動兩下右手後，再被噴椒，3名警員隨即將她制服在地。

網上有指該女子為孕婦，質疑警方濫用武力。警方稱女子非孕婦，當時一名38歲姓沈女子情緒激動，口頭警告不果後以胡椒噴劑將其制服，又稱該女子及後懷疑企圖以手襲擊警員。女子涉嫌在公眾地方行為不檢及襲警被捕，她報稱眼部不適，清醒送往伊利沙伯醫院。案件由九龍城警區刑事調查隊第三隊跟進。

李傲然參選區議會大角嘴北選區，同區候選人為民建聯劉柏祺。

（反修例風暴）