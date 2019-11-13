再有警提「開香檳」 科大斥加劇對立須停止

周梓樂離世當日曾有警員稱要「開香檳慶祝」，其後遭警隊訓斥。據城大學生媒體「城市廣播」，一批警員周一拘捕一名科大生時，疑有警員大叫「手足幫我開香檳」。科大學生會昨凌晨要求警方24小時內道歉、收回言論及懲處相關警員，否則日後每有屯門警員殉職，學生會便捐10萬元予法國香檳委員會。

校方批學生會「慶警殉職」言論不人道

科大昨發聲明稱，警隊已表示「開香檳」言論極不恰當兼具煽動性，但周一晚仍有警員作有關言論，加劇對立，有關行為必須停止。校方又稱，警員挑釁言論並非學生會鼓吹慶祝警員殉職的理據，認為學生會說話不人道，只會誘發更多暴力，絕非文明社會應有的言論，大學對此深表遺憾。

另外，由大專學者組成的學術自由學者聯盟呼籲停課一周，讓雙方冷靜。明愛專上學院客座教授何芝君稱，聯署前日發起，20小時內已有203人及6個團體簽署。何說，政府持續無正面回應訴求，以武力解決問題，更在各大學圍捕，大學學者不能再噤聲。何強烈譴責警隊入校園，稱大學校長及高層應保護學生，並宣布停課一周，而特首林鄭月娥要在一周內為事件降溫，停止警暴。演藝學院客席講師甄拔濤稱，警察圍着學校各出入口如「屠城」，猶如當年韓國警察入延世大學。

學者聯盟籲大學停課一周降溫

大律師查錫我認為，各大院校管理層應探討為大學範圍申請禁制令的可行性，禁止警察非法進入校園，他說警察只可追捕疑犯時才能進入，不可因懷疑有人使用暴力就入校逐一查問。

（反修例風暴）