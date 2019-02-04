周一三罷衝突拘287人 2/3為學生 被捕人數單日新高 21人昨提堂最小12歲

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，周一有287人被捕，分別有206男81女，年齡由12至82歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途，刑事毁壞、襲警等。他指被捕者中有190人是學生，佔總人數約三分之二；形容情况令人擔憂，「年輕人追捧暴力，以為暴力是社會的出路」，但只會令事情於事無補。

有12名被告涉11月11日大埔區衝突案件，在粉嶺裁判法院分3案提堂，首案的9名被告年齡介乎12至27歲，其中9人是中大、浸大及中學的學生，他們同被一項控意圖危害乘客等的安全而在鐵路上放置物品罪，12歲少年被加控襲警及管有攻擊性武器；另兩人涉管有鐵筆、槌、萬用刀、鉗及螺絲批而被控管有攻擊性武器。

9人涉干擾鐵路 警接情報拉人

據了解，警方收到情報稱有人會干擾鐵路，發現連同12歲少年在內，有2女7男涉凌晨將59條竹枝投於大埔往大學站的路軌上，有48條竹枝則落在路邊，另少年在被捕時涉咬警員手指、被搜出有扳手。

另兩案涉及3名年齡介乎20至24歲的學生，分別就讀港大、專業教育學院和教大，他們分別被控一項襲擊警員X、兩項管有攻擊性武器罪名，即3枚汽油彈、丫叉、金屬鋼珠、玻璃波子及扳手。

12歲少年據悉因被捕時頸部受傷，連同3被告留院未能應訊。至於出庭的8人則不獲保釋至12月27日再訊，以待控方調查閉路電視片段和蒐證各人的手機資料。

12歲少年傷頸未應訊

另外，有4名青年被指在灣仔、銅鑼灣及柴灣被搜出「雷射筆」、伸縮警棍等，在東區裁判法院提訊。其中在美國讀書但中途因財政問題輟學的趙駿賢（22歲），涉以胡椒噴劑噴中警長臉部，被控襲警罪及管有攻擊性武器罪。案件分別押後至明年1月21日、7日及15日再訊。

將軍澳區示威中，有兩名女大學生涉非法集結及違反《禁蒙面法》，一名18歲文員涉襲警；牛頭角示威則有一名16歲女學生被控非法集結。首3人獲准保釋至明年1月7日再訊，而16歲女生因留醫缺席聆訊。此外一名就讀專業教育學院的17歲男生，涉於屯門澤豐花園一幼稚園藏有一枚汽油彈及一個鐵槌，被控一項管有攻擊性武器罪，暫准保釋至1月2日再訊。

【案件編號：ESCC2523-25、FLCC4999-5001、KTCC1981、KTCC1983-85、TMCC2173/19】

明報記者

（反修例風暴）