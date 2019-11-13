單車擲軌列車輾過 工會：可致出軌

上水站無人列車遭破壞擲燃彈

此外，港鐵指昨晚約7時45分有示威者在上水站向一列東鐵線列車投擲燃燒彈，車上乘客之前已全部離開車廂。

鐵路信號工程師學會香港分會副會長張年生稱，在路軌上投擲雜物有可能令列車出軌，嚴重影響乘客性命安全，「列車輾過雜物是很危險，以東鐵線12卡車作例，難保有一兩個車輪因此出軌，若雜物擊中「波口位」，亦可能導致波口位故障，增加出軌風險」。香港鐵路工會聯合會副主席譚建釗說，由於路軌磨擦力低，若列車遇雜物需急停，車廂將承受很大衝擊，許多乘客會跌倒或撞到，若輾過雜物，更有可能出軌。

昨早6時，東鐵線粉嶺站與太和站之間，以及大學站附近路軌均被人投下雜物，後者更有雜物掛在架空電纜上，一列往紅磡方向列車需半途停下，乘客需沿路軌步行回大學站離開。昨早約7時40分，沙田站與大圍站之間路軌亦被人擲入單車、水馬等雜物，一列南行列車撞到路軌上一輛單車並壓在車底，列車未能移動，港鐵需安排乘客沿路軌步行回沙田站離開。另昨早約8時40分，紅磡站對開路軌被人投擲汽油彈。

西鐵線方面，昨早天水圍站及元朗站亦被持續阻礙列車開出，錦上路至屯門站列車服務一度暫停，港鐵安排接駁巴士接載乘客。

港鐵強調，向路軌或列車投擲物品可令列車出軌，造成重大傷亡，強烈譴責暴徒行為。

（反修例風暴）