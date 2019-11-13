巴士遭車頭噴漆放胎氣 工會憂炒車 車長見鐵線攔路急煞 業界籲堵路者克制

警：堵路場面失控 市民活惶恐中

警察公共關係科高級警司江永祥稱，昨日截至中午有50處地方遭堵路，逾160組交通燈被破壞。他形容昨早場面失控，市民活在惶恐之中。另外，在旺角彌敦道昨有多輛巴士車胎被放氣和擋風玻璃被噴漆，導致司機無法駛走巴士。江說「暴徒」挾持其他不同意見的人，令他們失去出行的自由，威脅他們就範，形容令社會停止運作是「損人不利己」。

天橋投物險中鐵騎 磗擲搬路障者

昨早堵路地方較前日120處少，但高處擲物行為卻差點殃及無辜。其中，一批黑衣人昨早在港鐵香港大學站前往港大的天橋投下雜物，差點擊中一架途經的電單車，其間有兩架警車經過，警員未見下車。

昨午4時許，10多名示威者再在該天橋聚集，向薄扶林道投擲物品，其間一名男子駕車駛至，下車搬走路障時，橋上有人向他擲磗，男子頭部被擊中流血，救護員到場為他治理。警方稱男傷者姓朱，自行到瑪麗醫院治理，警員已列作傷人案處理，交西區警區刑事調查隊跟進。

昨早亦有示威者在城市大學宿舍對開天橋聚集，根據警方說法，當時示威者向歌和老街投擲大量磚頭、鏹水彈及汽油彈，令交通阻塞，警方一度向天橋施放多輪催淚彈。

中環第二日放催淚彈

示威者近日以各種方式截停巴士，借助巴士堵路，其中昨午中環快閃堵路行動中，示威者在畢打街一帶築路障，阻止巴士行駛，然後將停駛的多輛巴士及電車車頭擋風玻璃及倒後鏡噴上黑漆，並把巴士車胎放氣，又將磚頭及雪糕筒等雜物放在車輪前後，阻礙開行，其中一輛機場巴士途經干諾道中時遇上堵路，司機一度欲掉頭，有示威者見狀上前噴漆迫使其停駛，打橫攔阻整條馬路。防暴警昨在中環先後多次發射催淚彈驅散示威人群，拘捕多人。

汽總：放胎氣或致「搶軚」失控

九巴表示，過去兩日各區均有巴士受破壞，已盡最大努力調派人員維修，以減低對乘客的影響。新巴城巴表示亦有巴士在各區被塗污或毁壞。

對於有示威者以各種方式阻止車輛前進，汽總第一副主席張子琦稱，近日示威者借助巴士作路障，當中以車胎被放氣最危險，若巴士急煞，會令車輛「搶軚」，隨時失控剷上行人路或撞向其他車輛，若在人多車多街道發生，或嚴重危害大量途人及乘客安全。

旺角昨日繼續有市民聚集佔據彌敦道，警方施放催淚彈清場；一批示威者晚上約10時許在大埔太和路架設路障堵路期間，大批防暴警察趕到，並連環發放多枚催淚彈驅散，示威者用雨傘遮擋，並在防線前投擲汽油彈，至深夜衝突仍未平息。

明報記者

（反修例風暴）