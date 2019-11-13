城大宿舍外示威者堵路 警指揮官令「打頭」

入夜戰線延至又一城浸大

示威者繼前晚後，今晨再闖入鄭翼之樓，在一牆上噴上「城大高層麻目（木）不仁」8字，並進入傳訊及公關處的辦公室大肆破壞。城大校長郭位等高層昨向全體教職員及學生發信，強烈譴責前晚有人破壞鄭翼之樓及校長辦公室，並有城大學生記者將過程即時上網，對相關人等保留一切法律及其他追究權利。大學將成立調查委會，如查出有城大學生涉案，將會以紀律處分嚴肅處理。

昨早約8時，防暴警於私人豪宅畢架山峰對開，向城大學生宿舍天橋上的示威者發射多枚催淚彈及橡膠彈，示威者投擲磚頭及燃燒彈還擊。根據Now新聞台拍攝的片段，警方與天橋上的示威者對峙期間，在地面的防暴警指揮官曾開咪向在場警員下指令：「佢突個頭出嚟，打頭呀」，一名防暴警隨即向天橋發射一發疑為橡膠彈，擊落橋上一把雨傘。當時在橋上的同學A（化名）表示，防暴警發射橡膠子彈時，有橡膠子彈擦過傘陣，落在他的左胸，他表示傷勢不重。

警：有「肌肉記憶」不會故意射頭

警察行動部警司方志堅表示，昨早有「暴徒」在城大附近、歌和老街的天橋上用鏹水彈、磚頭襲擊車輛，由於會造成嚴重後果，警方有必要即時驅散。方稱未有看過相關下令「打頭」片段，但強調警方武力使用指引嚴謹，警員經過長時間及多次重複瞄準，「已形成肌肉記憶」，不會故意向人頭開槍。他又說警方與所有社會人士無冤無仇，不會刻意令人致命。

防暴警離場後，示威者未有鬆懈，近50人於宿舍範圍地面掘磚，並在通往天橋的樓梯地面淋上肥皂液、架設傘陣防止警員闖入。至上午10時許，約20名防暴警舉起黑旗，同時有警員向天橋上發射至少5枚催淚彈及橡膠彈，其間有警員舉起手機拍照，約10分鐘後登上警車離開。其後6小時，示威者繼續「設陣」，有人搬動宿舍內的長枱，架於天橋上設「城牆」抵擋子彈，又於牆後擺放燃燒彈和大量磚頭，並製作丫叉射磚。有人打開歌和老街一消防栓，又在路上堆砌磚頭設「水壩」，將水流引向歌和老街行車線。

至傍晚約5時半，現場傳出有警車從南山邨駛往城大方向，示威者大為緊張，隨即在宿舍廣場聚集，商討警方到場時策略及逃走路線。晚上8時許，有示威者「快閃」窩打老道，並在浸大校園內搬出雜物堵塞窩打老道聯合道一帶，又破壞交通燈並縱火，現場不時傳出爆炸聲。防暴警到場，有住宅居民高叫「強姦犯殺人犯」，警多次以橡膠彈槍指向居民，警員近10時上車離開。黑衣人近11時再闖又一城破壞。

（反修例風暴）