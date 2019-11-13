有人疑頭中彈倒地 路堵阻延救護車

昨多區51人送院 一人嚴重

截至今日凌晨零時，醫管局稱過去一日多區示威及衝突，共51人送院（40男11女），年齡由10個月大至81歲；當中一男子送威爾斯醫院，情况嚴重。

浸大記者右眼中彈嚎哭

中大昨烽煙四起，警方發射多枚催淚彈、橡膠子彈等，示威者以汽油彈還擊。防暴警下午3時許入中大發催淚彈，一名持相機青年右眼受傷流血，掩住傷口嚎哭，「我會唔會有事㗎？我好驚有疤痕，我好驚第日睇唔到嘢」。浸大新聞系助理教授盧惠嫻證實，受傷學生為浸大編委會記者鄧澤旻，其護罩被彈頭射中破裂，弄破眼鏡再弄傷右眼，事後送院，屬「皮外傷」，沒影響視力。鄧是浸大新聞系三年級生，月初在太古採訪時被捕，他說當時有男警稱「新屋嶺玩雞姦好好玩」。

另外，據港台報道，昨晚有人疑頭部中彈倒地，懷疑失去意識。網媒「香城公民媒體」則稱另有記者頭部中橡膠子彈後流血倒地。本報記者昨晚約10時所見，「二號橋」附近有約50名傷者，大部分為輕傷，另有人因被水炮車的藍色水劑射中而送上救護車。

二號橋附近約50人傷

傍晚起，不少中大校友到場，包括香港電視主席王維基等，中大附近主要通道如大埔公路及吐露港公路等擠塞。晚上近10時，有市民向本報表示，有3輛救護車於科學園路往中大駛去，惟交通擠塞，救護車未能入內，不肯定救護員有否步行到校。有中大教職員說，示威者由大埔道至「四條柱」（入口）都設了路障，令救護車難入校。

（反修例風暴）