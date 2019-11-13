學生一度器材庫取走弓箭 警攻入校內 運動場射彈拘多人

示威者路軌擲物 擲汽油彈

防暴警自昨早7時許起，在中大通往科學園的二號橋與示威者對峙，約20名防暴警封鎖二號橋，進入中大範圍築起防線，護送泥頭車及工人清理橋上路障；示威者於50米外搬來龍門架、弓箭、水馬等雜物築路障，一輛私家車被噴漆毁壞作路障。同時有示威者向港鐵大學站路軌擲雜物，有物件掛在架空電纜上。

校方協調不果 學生向前推進

中大發聲明稱，昨早有人破壞夏鼎基運動場的門鎖，闖入器材倉庫，取走一批體育運動用途的弓、箭、標槍等物資。校方代表迅速處理事件，已取回已知被取走的所有物品。

中大副校長吳基培、吳樹培中午到場與學生溝通，學生希望副校長能指出校園所包含的範圍，二人回應稱會與警方溝通。傳訊及公共關係處處長張宏艷及數名校方代表其後亦到場，在警方及示威者之間協調，校方代表稱警方願撤出警力，並只會留下5名警員駐守二號橋；示威者不滿，校方代表再與警方協調期間，部分示威者推前，警方突施放催淚彈，示威者則投擲磚頭及數十枚汽油彈，警方再發射布袋彈和橡膠子彈，雙方本來約50米的距離縮短至約20米。

警方隨即進入中大採取拘捕行動，至少3名黑衣者被捕，有防暴警曾向記者舉槍警告退後，並向夏鼎基運動場發射多枚催淚彈，現場有汽車被焚燒，逾百防暴警到場增援。示威者在運動場內外設傘陣掩護，在場外縱火及設路障，警方再發射10多枚催淚彈。有示威者一度將一輛校巴駛近火堆，在車底放置燃燒物品，消防員到場救熄。其間一名浸大學生記者右眼受傷，一名《南華早報》攝記面部亦被彈頭擦過流血。

（反修例風暴）