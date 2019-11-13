警催淚彈射中大 學生汽油彈頑抗 攻防戰數十人傷 校方與警協議後退暫平息

防暴警撤出中大校園後，有示威者再登上二號橋向橋下的吐露港公路投擲雜物和汽油彈。吐露港公路凌晨極度擠塞。

除中大外，港大、城大、浸大、理工和恒大等昨亦有示威活動或有學生被捕。特首林鄭月娥昨呼籲各學校勸喻學生不要再參與違法行為，亦要避開一些已出現暴力示威行動的現場，全城共同止暴。

段崇智與警交涉 提雙方均退

學生不接受 批無理拘捕

中大學生和防暴警在二號橋對峙逾半天後，副校長等高層嘗試調停不果，防暴警攻入校園放催淚彈並拘捕多人。至下午5時許，校長段崇智到達運動場外了解情况，並與警方交涉。約1小時後，段崇智向學生交代斡旋結果時稱「有點收穫」，引述警方指因有人向吐露港公路及東鐵路軌擲物，進入校園是要維護吐露港公路的治安。他稱二號橋前方屬校園範圍，警方不應進入，交涉結果是由中大保安守橋頭，警察退到橋尾，並要求不要再有東西擲進路軌，既保吐露港安全，警方亦不進入校園，段希望同學考慮。

但在場學生不接受條件，批評警方昨無理拘捕3名學生，其中有人懷疑中彈受傷但不獲即時送院，要求警方放人，有人設下晚上9時為死線，不答應即行動升級。有身穿避彈衣的蒙面學生質問段崇智：「為何一個22歲的大學生要穿著避彈衣在校園？為何（段）每次都是事情完了才出現，而不是事前保護學生？」

段走近二號橋擬往警署

警稱非談判時間後射催淚彈

其後，段崇智決定先往警署協助3名被捕學生，一眾學生陪同他前往二號橋。段走近二號橋期間，警方舉起藍旗及橙旗，又以揚聲器指當時不是談判時間，要求校長不要前進，其後射催淚彈，學生即以汽油彈還擊，段被催淚煙波及，在護送下離開中大赴警署；副校長吳基培繼續留在前線，呼籲雙方停火。

校友市民物資運中大 警發聲明稱正撤退

二號橋槍聲不絕於耳，不斷有傷者被抬離現場。大批中大校友及市民不斷將物資運入中大。警方昨晚兩度發表聲明，稱警方已與中大校方達成共識，希望以和平方式解決問題，並指警方正撤退，已安排水炮車到場戒備，協助警方後撤。但早於發聲明前，警方已噴射藍水驅散學生，同時射催淚彈，示威者以汽油彈反擊，橋上更亭一度起火，水炮車射水滅火，示威者防線退後，而路障繼續火光熊熊。

約10時半，前校長沈祖堯抵達中大，示威者給他防毒面罩與眼罩。沈祖堯呼籲學生和平散去，不希望校園內再有催淚彈，校方已與警方達成協議，警方退到橋的閘口，學生亦要退後，3名學生已獲保釋。但示威者質疑如何保證警方說法屬實，沈未有爭論，轉身走開。雙方晚上近11時均退到橋的兩端，氣氛一度緩和。

警消息：撤退決定掀內部爭議

據了解，多名指揮官為避免警民雙方有傷亡，呼籲總部下達撤退指令，而總部內曾意見不一，高層亦與中大校長直接對話，最後決定撤退。警方消息稱，警方高層做決定後，內部有不少爭議，「警隊上上下下都有人罵」。

警察公共關係科高級警司江永祥昨在記者會表示，不會容許香港任何地方變成罪犯窩藏地，即使無搜查令，《警隊條例》已賦予警方法定權力進入處所拘捕，學校、商場和港鐵站不會是「無王管」，「在《公安條例》下，學校根本不是私人地方」。他重申，警方的行動不是要「攻入校園」，而是因為有人犯法，警方要跟進及行動。

明報記者

（反修例風暴）

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