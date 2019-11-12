憂中槍青年離世 9歲童醫院寫心意卡大哭

防暴警尾隨傷者入深切治療部

昨上午11時許，受槍傷青年手術後被推出手術室，送往深切治療部，其間有3名防暴警及3名刑事偵緝探員尾隨進內。及後於探病時間，亦有兩名防暴警員在深切治療部門外駐守。

素未謀面巿民 到院送祝福

另外，青年接受手術期間，數名不認識他的市民擔心其安危，到醫院等候消息，亦有人帶來一束花，要為他祈禱。不認識他的金女士昨帶9歲女兒到醫院默默坐下，說要為青年「集氣」。金女士帶同蠟筆，讓女兒畫畫和在紙上寫祝福語，並表示會貼到醫院的連儂牆，「乜都做不到，唯有用精神支持」。

她認為示威者武裝不多，警員開槍毫無必要。她表示住在東區，也擔心安全，「我無膽，但我好想同警察講，『你走啦，係你嚟到，示威者先會聚集』」。

其女兒則說，「我沒有看過片，但我知道有人中槍，我好不開心」，問她希望為受傷青年帶來什麼祝福，她說：「我希望佢唔好死咗！」語畢，她禁不住擁着母親嚎啕大哭。

（反修例風暴）