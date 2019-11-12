被控立會阻3建制 7泛民准保釋

林卓廷未被捕自動到庭

辯方指官無權批保釋

7名被告依次為新民主同盟范國威（53歲）、朱凱廸（42歲）、民主黨林卓廷（42歲）、公民黨郭家麒（58歲）、議會陣線區諾軒（32歲）、街工梁耀忠（66歲）及人民力量陳志全（47歲），共被控5項違反《立法會權力及特權條例》第19（a）條，即於今年5月11日在立法會會議室1，分別襲擊、妨礙或騷擾陳恒鑌、周浩鼎或葛珮帆議員。

代表林卓廷的資深大律師彭耀鴻表示，林主動到法庭報到，技術上他仍未被捕，依據相關條例，裁判官無權批准他保釋。

控方形容林拒絕被捕為「不愉快經驗」，惟主任裁判官錢禮說「只想聽法律的事」，又反問「若被告身處立法會，警方則不得進入拘捕，不是嗎？」控方未正面回應，但表示既然林自願上庭，裁判官有權命令他接受保釋。

官：警不得進入立會拘捕，不是嗎？

最後錢官基於議題「太學術」，林卓廷本身不反對接受保釋，批准7名被告以現金500元保釋，並將案件押後至明年1月13日再訊。

多名民主派議員開庭前見傳媒，他們均表示案件屬政治檢控，隨後提及昨日交通警驅鐵馬撞示威者，以及實彈近射青年等，呼籲市民繼續抗爭，堅持到底。

朱凱廸是區議會元朗八鄉南選區候選人，同區候選人有黎永添及徐卓然；林卓廷參選北區石湖墟選區，同區候選人有孔永業及梁金成。 梁耀忠參選葵芳選區，對手包括林映惠及曾子麟。范國威參選運亨選區，對手有戴卓然、楊聰及劉志成。

【案件編號：ESCC2514/19】

（反修例風暴）