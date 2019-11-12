稱開3槍「少得滯」 警：前線不當言論火上加油

開槍警一家遭起底 網民揚言將兩女「掟落街」

此外，昨開槍的交通警昨被「起底」，有網民將其兩名女兒的姓名及facebook帳戶公開，更有人在網上說可否將其兩名女兒「掟落街」。江永祥稱，網民惡意起底及恐嚇，印證了警方為何要向法庭申請禁制令，禁止披露警員及其家人資料，稱這是為了確保警員可無後顧之憂執法，「不會被起底嚇倒」。

有網片顯示，防暴警察昨日在黃大仙龍翔道戒備時，圍觀者向警大叫：「三槍實彈呀！」一名戴面罩的防暴警即回應：「少得滯𠻹呀！」多人不滿起哄，質問他「你講乜嘢呀」，其後另一名警員拍拍該警員的肩，叫他退後。

光頭警長談開槍： 這才是國際標準

警方機動部隊警署署長、外號「光頭警長」的劉澤基昨早亦在微博發文，轉發交通警昨早開槍的片段，並留言稱「出來破壞堵路你一定有後結（果），不要認為警察永遠不會開槍， 這才是國際標準」。至昨午其微博再不見該帖文。

另外，據浸大新聞系「廣播新聞網」片段，昨早近10時，有防暴警員在黃大仙道拘捕一名少年，少年向在場者講出名字及就讀學校時，鏡頭後一把女聲說「唉，讀屎片」，其後一名便衣女警向拍攝者表示「最叻就係影㗎啦」，她的聲線與說「讀屎片」的相似。

對於警員不恰當言論，江永祥昨在警方記者會稱該等言論會令處理情况更差，向警員了解後會檢討，甚至訓斥相關警員。他重申對罵令情况火上加油，對警方行動「肯定沒好處」。

有起底的網民指出，昨日開槍警察出任德望學校家長教師會主席。德望學校學生、舊生、教職員及家長昨發起聯署，要求立即解除開槍警員的家教會主席職務。聯署聲明提到，他在競選家教會宣言中說為學生提供一個充滿愛心的環境，但昨日卻「試圖槍殺對自己並無威脅的年輕人」。

（反修例風暴）