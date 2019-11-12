防暴警衝入拘5人 聖堂譴責「強闖」

陳玉強對未有執行教區指引致歉，承認當時無詳細問警方進入目的，有職員阻止時亦被噴胡椒，聖堂方面已聯絡律師了解被捕5人情况，將會公開警方進入聖堂的閉路電視片段。

聖堂為未能阻止致歉

事發昨午近1時，防暴警察在太安街用擴音器向約200米外的黑衣人高呼「放低磚頭……唔好再叫囂同煽動他人」，其後警員衝向黑衣人，雙方追至聖十字徑1號聖十字架堂，警員從後門進入，拘捕5名青年，其間有多名警員以警棍打一名青年的頭，聖堂內有人嚇得高聲尖叫。

陳玉強其間到場，向警員說「私人地方你哋唔入得嚟」。陳與在場一名女警商討後稱，警方承諾會將被捕者帶上救護車，並稱警方沒有打人。其後兩救護車到場，惟被捕5人全被帶上警車。

一名曾翻看閉路電視片段的聖堂義工向本報稱，當時義工開門讓示威者入內，疑防暴警「追得太貼」，數秒後便從同一入口追入，未見有職員阻止。另一義工姜小姐批評警方做法無理，並指陳玉強早前說會根據形勢作特別開放聖堂予有需要者入內祈禱和休息。

（反修例風暴）