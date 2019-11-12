不滿悼念嘈吵遭「私了」 控方為事主匿名

辯方文件仍有事主姓名

首案的兩名被告依次為無業女子黃鑫才（29歲）及的士司機陳明貴（58歲），控罪稱兩人於本月9日在將軍澳富康花園1座外，與不知名者意圖非法及惡意傷害X。據了解，本身是住客的X因嘈音下樓與人理論，次被告涉徒手、以雨傘及硬物打X，X坐在地上，首被告涉衝前踢X。X頭皮撕裂、需縫13針，雙臂割傷和觸痛，膝頭擦損。另控方為保障其私隱將其匿名，會就此向律政司索取意見；辯方文件仍有事主姓名。

女被告因留院缺席聆訊，案件押後至本周五，男被告則不准保釋，還押至12月23日再訊，以讓警方索取閉路電視及新聞片段、做認人手續、將首被告鞋上血迹與X做基因比對。

控區議員阻差 警匿名官質疑

另沙田區議員許銳宇涉於7月14日新城市廣場阻止警員拘捕一名示威者，被控阻差辦公一罪昨再提訊。控方申請修改控罪，由原本寫明涉案警長的姓名改為以X代替，並解釋因現時社會運動中警員常被騷擾；辯方反對稱，本案以阻差辦公罪名起訴，並非襲警或傷人。

署理主任裁判官高偉雄質疑，肇事警長的名字在上次案件提堂時已在公眾領域發布，且高等法院已批出臨時禁制令，保護警員及家人不被騷擾，加上法庭一般只讓風化案事主匿名，現階段未有證據顯示涉案警長感到恐懼，遂押後案件至下月16日再訊，待控方索取指示及提交書面陳辭，其間被告繼續保釋。

許銳宇為現任沙田翠田區議員，正競逐連任，對手為林玉華。

【案件編號：KTCC1972、STCC3744/19】

（反修例風暴）