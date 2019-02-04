上周拘266人小至11歲 反修例中最細 昨早120處堵路破壞

過去一周被捕266人為212男54女，介乎11至74歲，他們涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、身處非法集結時使用蒙面物品、襲警、傷人等（見表）。

網稱被焚者自然着 警：不顧人命

警察公共關係科總警司謝振中說，昨早有120個地方遭破壞及堵路，早上有人在葵芳站向一輛列車投擲汽油彈，危害乘客安全，粉嶺至太和站列車也遭掟硬物，至昨午共25個港鐵站需關閉。他說警方昨晨在東涌站外處理一宗縱火案，警員接報到場後，有人掟磚及硬物，有警員一度拔槍。

一名男子昨在馬鞍山海栢花園一條行人天橋，因政見不同與在場的人口角，被潑淋易燃物致身體起火。謝振中說有網上言論指男子「自然着火」，質疑示威者是否為立場連人命也不顧；又指當有人不斷誣衊警察是殺人犯，「是否賊喊捉賊？」

稱又一城無死人

此外，謝振中否認前日又一城衝突有人死亡，對有人無風起浪感遺憾。當日拘捕12人，其中一男子頭部受傷流血，一男子不適，送院時清醒。

反修例示威持續逾5個月，監警會成立專案組主動審視連場示威衝突，其國際專家小組稱監警會缺乏獨立調查能力，建議未來由獨立機構深入調查；謝振中稱警方不評論，小組正撰寫中期報告，評論報告是否有成效屬言之尚早。

否認拒向監警專家交文件

被問到警方曾否拒絕向小組提交文件，謝振中否認，又稱希望公眾諒解警隊在持續暴亂下，要配合監警會調查，必定需要時間，重申警隊會盡量配合監警會要求提交文件。他說，警方有向監警會提供多方面資料，亦安排小組與行動指揮官會面，以及邀請前線警員做問卷調查、深度訪談與焦點小組訪問。

（反修例風暴）