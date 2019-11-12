中大理大衝突6小時 射催淚橡膠彈 警：大學非「罪犯避風塘」 段崇智籲警冷靜

中大「二號橋」對峙 5人被捕

早上約7時，有示威者在大埔公路近赤泥坪堵路，警方聲明稱，大批「暴徒」在生物科技路一條連接兩個中大建築物的天橋聚集。近8時，防暴警在中大「二號橋」發射胡椒球彈槍；其後示威者又與防暴警在大埔公路的中大正門對峙，警施放多枚催淚彈、橡膠子彈和布袋彈。

至下午2時多，雙方再次於「二號橋」對峙。示威者以垃圾桶做掩護向警投汽油彈，警施放催淚彈及橡膠子彈。近3時，警方衝向示威者防線，制服並拘捕5人。

理大縱火高空擲椅 拘兩人

理大亦爆發近6小時的警民衝突。昨早約7時，全港多區有示威者堵路，其中在紅磡，有黑衣人在理工大學紅磡橋向地面投下椅子作路障，一批防暴警趕到現場，拘捕兩人；同時有黑衣人在校內縱火及設路障，及後防暴警進入理大校園，施放多枚催淚彈。

有示威者在校園內破壞，又在多個出入口放滿欄杆、雨傘等雜物堵塞。至上午11時多，警再於紅磡橋佈防，向校園內發射催淚彈、布袋彈及橡膠子彈。下午1時多，示威者向紅磡橋的雜物投燃燒彈，現場濃煙密佈，更傳出爆炸聲，其後消防員到場將火撲熄。

另外，港大學生會校園電視表示，警員早上在港鐵香港大學站C2出口施放催淚彈，其後警員一度進入港大校園。

警察公共關係科高級警司江永祥昨在記者會上回應警員進入院校，表示大學並非「罪犯避風塘」，當時警員只是執行任務。警方聲明指出，會繼續與各院校保持緊密溝通，務求各方合作，維持香港治安。

理大：對校園衝突極度遺憾

理大對昨在校園發生的衝突表示極度遺憾；警方因追截堵路者而進入校園，示威者於校園內大肆破壞及縱火，校方強烈譴責暴力行為，並保留追究責任的權利。

中大昨晚發表聲明稱，昨早接報有警員進入「二號橋」，保安處人員隨即向警方了解，校長段崇智曾透過政府聯絡警方負責人，呼籲警方冷靜克制，而大學職員亦努力勸喻同學離開現場；大學亦曾派出保安處代表及學生事務處代表，分別與警方及學生溝通。聲明指出，5名中大學生被捕，大學已即時聯絡律師提供協助，受傷的同學亦有醫療支援。

港大5生被捕 張翔函警關注

港大校長張翔向師生發信稱昨共有5名學生被捕，已去信警務處長表達關注，並要求警方保障被捕學生權利。他表示，明白近日氣氛緊張，亦對有示威者傷亡感遺憾，呼籲大學成員保持冷靜，以人身安全為首位。

四大今續停課 浸大停畢業禮

此外，昨先後有11間大專院校宣布停課，當中港大、中大、浸大及理大今日繼續停課。浸大表示，校方經安全風險評估，關注畢業生、家長及嘉賓的安全，決定取消原定周四至下周一（14日至18日）舉行的畢業典禮。理大則表示，原定於今及明日舉行的建設及環境學院畢業典禮將延期至另行通知。

明報記者

（反修例風暴）