多區衝突持續整天 水炮車旺角掃射

將軍澳推翻客貨車 縱火作路障

旺角昨午起已有人群聚集及堵路，示威者掘起大量地磚並拋出馬路，又焚燒雜物，警方一度派水炮車掃射途人，有記者被射中。入夜後，示威者破壞彌敦道兩旁部分食肆及店舖，警方發射多輪催淚彈驅散，亞皆老街一帶則有人築路障。在亞皆老街及彌敦道交界，多輛九巴的擋風玻璃遭噴漆，司機視線受阻，故未能駛走。據了解，巴士車長可以在乘客全部離去後，獲上級同意下「棄車」，而巴士公司的外勤人員會在現場留意情况。昨晚所見，有示威者登上其中一輛停駛巴士的駕駛座，惟未能啟動巴士。

巴士擋風玻璃被噴漆 司機棄車

警方昨晚8時許再出動水炮車清場，防暴警察隨後拆除路障。在亞皆老街，一名的士司機疑被示威者毆打，頭部流血，多名急救員為他治理，其的士被打爆擋風玻璃，警員趕到制服至少一人。另一批示威者在亞皆老街近旺角舊街市對開不斷向火堆投擲紙皮等雜物，火勢猛烈，後來消防員將火救熄。

警稱昨早逾120處遭堵路及破壞

警方稱，單是昨早已有超過120個地方有示威者堵路及破壞。昨早各區多條主要幹道均有示威者以快閃方式癱瘓行車，包括紅隧九龍出入口，有示威者在理大對出天橋將雜物拋下馬路；黃大仙一段龍翔道、屯門公路、荃灣楊屋道及香港大學站外的薄扶林道均一度被堵塞，部分地區如將軍澳的衝突持續至晚上。

西灣河太安街昨早有示威者堵路，警員開實彈槍擊中一名示威者，後來防暴警施放催淚彈驅散，有示威者轉到西灣河港鐵站破壞設施，至晚上仍有人以雜物堵塞太安街，防暴警一度在筲箕灣道舉黑旗。

（反修例風暴）