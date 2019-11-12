中環白領午膳 變食催淚彈

昨午起，港鐵中環站出口已有防暴警駐守，逾百市民初時在行人路聚集，有人指罵警員，後來人潮漸多並走出車路，警方以揚聲器警告市民正參與未經批准的集結，會用武力驅散。

人潮溢出車路 警突衝前噴椒

至12時半左右，防暴警在未有人衝擊下突然衝向人群射胡椒噴劑，大批市民被噴中，數分鐘後防暴警在畢打街發射數枚催淚彈，濃煙籠罩街道，大批上班族爭相走入置地廣場，惟濃煙湧進，不少人感不適，有義務急救員為各人洗眼。

至下午1時許，大批市民重新佔據畢打街車路，高呼「解散警隊 刻不容緩」等口號，防暴警察約半小時後再發射多輪催淚彈清場。至下午約2時，約500人再走出畢打街「快閃遊行」，沿干諾道中東行線而行，沿途有人以磚頭打碎雲咸街的中國銀行分行大門玻璃，干諾道中美心快餐店大閘遭撬開，大門玻璃遭砸破。

及後人群途經金鐘及灣仔，至傍晚有數十人到銅鑼灣快閃堵路，防暴警隨即到場移除路障及發射催淚彈驅散。

（反修例風暴）