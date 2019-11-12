學生上學受阻 教局拒停課

教局：倉卒停課致家長不便

教協昨稱收到不少學校、教師及家長反映學生上課有困難，亦憂慮安全，故建議教育局宣布停課。教育局發言人稱，昨早雖有雜物堵路及交通阻塞，以致個別學生上學遲到或缺席，但學校已按校本機制應變。局方又稱，倉卒停課或為部分家長帶來照顧上的困難，而幼稚園學生絕大部分有校車或家人接送，提醒家長如回校有困難，可盡早通知學校。香港資助小學校長會主席張勇邦認為，學校應否停課不應一刀切，可按照實際情况彈性處理。

不少家長均擔心子女吸入催淚煙，警方昨沿筲箕灣道多次發射催淚彈，一名「香港01」記者哭求警方不要再發射，說：「我個女喺樓上呀！我求你唔好射啦！」及後他吸入催淚煙不適，經義務急救員治理後趕回家中。

警小學旁射催淚彈 家長促交代

另外，將軍澳仁愛堂田家炳小學的家長林太稱，警方昨早於唐俊街一帶發射催淚彈時，不少學生正上課。她及後提早接子女回家，又稱於原定放學時間下午3時半前，已有近半家長提早接走子女，而學校事前雖已關門窗及開冷氣，事後亦即時派發口罩，不少學生仍聞到催淚煙。她說唐俊街兩旁共有4所學校，質疑警方使用催淚彈前有否先評估附近環境，希望警方交代。

（反修例風暴）