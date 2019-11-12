示威者癱瘓交通「強制罷工」 多區現車龍 燃燒彈擲入載客列車 硬物插車頭

港鐵今11時半收車 葵芳西灣河關站

此外，多個港鐵車站昨亦被示威者破壞及縱火，港鐵稱昨全日8條路線共32個車站一度關閉。多條主要幹道包括吐露港公路、屯門公路等亦被示威者以雜物堵路，嚴重擠塞，將軍澳亦因堵路及港鐵多個車站受影響，昨早再成「孤島」。

不少示威者響應網上號召，昨早7時起展開「黎明行動」癱瘓交通，其中每日載客量逾500萬人次的港鐵網絡成針對目標。有示威者昨凌晨起闖東鐵線沿線多處露天路軌範圍，放置單車、木梯等雜物，以圖阻礙東鐵頭班車開出，港鐵其後派員移走雜物。

多線列車被擅開逃生門礙行駛

昨早約6時，有示威者在粉嶺站附近向行駛中的東鐵列車投擲物件，令兩列列車擋風玻璃損毁，其中一列的擋風玻璃更被管狀硬物插穿。之後亦有兩列列車分別在上水站附近撞到水馬及在大學站附近輾過一架單車。港鐵稱，因應東鐵線持續遭人投擲物件，昨早約6時半暫停來往火炭至羅湖或落馬洲的列車服務。

市區線方面，昨早近8時，荃灣線一列往中環方向列車，駛至葵芳站上落客時，有人進入車廂開啟車尾逃生門，並投擲兩個汽油彈入車廂，車廂着火燃燒，月台職員即時以滅火筒將火救熄，並緊急疏散乘客；而港島線、觀塘線、將軍澳線亦分別有列車被人擅自開啟逃生門，影響列車行駛。

路軌燒雜物 多條輕鐵線改道

另外，昨早亦有多個港鐵站遭破壞，其中東涌站被人投擲汽油彈，而恆安站亦被人縱火，兩個車站需緊急疏散乘客及關閉。輕鐵方面，有示威者在路軌範圍放置雜物及焚燒，行走天水圍及元朗的5條輕鐵線一度暫停服務，多條輕鐵線改道。

港鐵指出，昨全日共32個車站一度關閉，荃灣線荔景站至荃灣站、西鐵線錦上路站至屯門站、將軍澳線油塘站至寶琳站或康城站，以及觀塘線觀塘站至調景嶺站的列車服務一度暫停。港鐵對連串暴力干擾及破壞鐵路網路予以強烈譴責，重申絕不能容忍，已就事件報警。

港鐵：全日共關32個站 已報警

除鐵路外，堵路亦引致多區交通癱瘓，不少人上班上學受阻，有人較平日遲到兩三小時。在紅隧往香港方向的九龍入口，昨早繁忙時間有示威者從天橋拋擲座椅及搬出欄杆等，以堵塞交通，雜物一度佔據3條行車線，防暴警到場一度向理大校園範圍內發放多發催淚彈及布袋彈。屯門公路出九龍方向近青山公路一段昨早亦有人以雜物築路障，並點燃雜物起火。大老山隧道往鑽石山方向、將軍澳唐賢街及寶邑路一帶、吐露港公路往沙田方向近馬料水等多條主要幹道，亦分別被示威者以雜物堵路，多區出現長長車龍。

明報記者

（反修例風暴）