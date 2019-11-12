警鐵馬三撞示威者 停前線職務休假受查

「畀油撞埋去」 至少兩人倒地

昨晨8時許，多名示威者在新都會廣場對出堵路，有網上片段顯示，多名黑衣人在馬路行走，有4名交通警在後方追趕，其間曾揮棍。一名交通警駕駛電單車到場，突然加速並撞向一名黑衣人，該黑衣人及時閃避；電單車再兩度兜圈衝向正向前跑的人群，最後一次撞中多人，至少兩人倒地。

謝振中：試圖將暴徒警察分隔

警察公共關係科總警司謝振中昨稱，當時一名警員遭不明化學品噴臉，致劇痛及眼部短暫失去視力，其後涉事交通警上前支援，並形容他駕駛電單車在人群中「穿插」，「試圖將暴徒同警察分隔」；警員駕駛期間被人以鐵槌與拳頭襲擊受傷，電單車亦有損毀。

謝振中形容事件非常嚴重，交新界南總區調查，若調查後證實警員有違紀行為，警方必定嚴肅處理。被問到涉事警有否做錯、駕車撞傷人後須否負刑責，謝振中無正面回應，表示新界南總區會調查案件，包括調查警員行為是否恰當、警員遇到的襲擊會否影響其駕駛，才能確定他有否違規。

被撞者：後腦着地 失意識15分鐘

本報昨經Telegram聯絡當時身處現場的示威者阿毒（化名），他不願具名接受訪問。他憶述，昨晨示威者於興芳路一個十字路口設路障，後來有兩名交通警上前拆除路障，示威者上前阻止，隨後3名交通警增援。他稱當時在十字路口見到左邊有防暴警前來增援，一眾示威者往後退。約8時半，一名交通警突然駕駛電單車朝人群「亂咁撞」，先後撞倒他與另一人。阿毒稱後腦着地受傷，右腳扭傷，由其他人抬走，失去意識15分鐘，但他沒到急症室求診，經朋友介紹醫生治理。另一人則腳部受傷。阿毒後腦與右額近太陽穴位置紅腫，事後感少許頭暈。他形容該交通警「係畀油撞埋去」，批評他「直頭黐咗線」。

（反修例風暴）