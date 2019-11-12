遭潑液縱火「私了」 男子四成皮膚燒傷

曾追示威者 鬧市民「唔係中國人」

事發昨午約1時，兩段由不同角度拍攝的網上片段顯示，一名綠衣男子在馬鞍山廣場連接馬鞍山公園的行人天橋與多名市民口角，並稱遭人襲擊，在場其他人稱沒見到。綠衣男指摘眾人「全部都唔係中國人，正X街」，在場其他市民回應「我哋係香港人」，又着綠衣男「走啦，返大灣區啦」。當時綠衣男疑似受傷，有途人用紙巾為他抹去臉上血迹，亦有人勸雙方冷靜。

綠衣男再次走近市民，約5至6人半圓形圍於他面前，有人舉手機拍攝，突然一名蒙面及戴帽黑衣人，從眾人之間伸手上前向綠衣男潑淋液體，並於其胸口位置點火，綠衣男頓成「火人」往後退，眾人亦即時散開，潑液黑衣人乘亂逃去，有市民一邊指罵，一邊窮追黑衣人。網上有照片顯示，傷者之後除去上衣走開，等候救援。

黑衣人乘亂逃去 市民追捕

另一段相信是發生火人事件前的網上影片顯示，綠衣男曾於馬鞍山港鐵站與一批黑衣人爭執，車站有設施損毁，雙方一度打鬥，綠衣男及後追着10多名黑衣人往A出口跑去，綠衣男曾跌倒，自行起身再追前，有人曾大叫「出嚟」、「走呀」。

據了解，男傷者57歲姓李，昨日病房外有6男女親友等候消息，他們表示李已婚，有一對子女，在新界居住，太太曾到醫院探望。李手術後發燒，醫生用了麻醉藥，故未能向他了解事發時情况，亦不知他為何在馬鞍山出現。警員亦在病房等候為他錄取口供。

警批濫用私刑 林鄭指令人心虛怯

警察公共關係科總警司謝振中昨午在警方記者會表示，事發前有示威者打爛馬鞍山港鐵站設施，傷者一度與示威者追逐，其後傷者被毆打，有人向傷者身上淋易燃液體，將他全身燒着，案件交新界南總區重案組以傷人方向調查。謝批評示威者的行為是濫用私刑，想取人性命。

特首林鄭月娥稱事件「令人髮指」，她說示威者因政見不同而「活生生放火燒人」，行為遠超爭取訴求，又說事件令「人心虛怯」，令市民擔心日後還能否出街、能否發表特定的言論。

網傳「係拍戲」 醫局：病人嚴重燒傷

事發後，社交網站一度流傳一段聲帶，稱燒人事件「係假嘅、係拍戲嘅」，又有人稱傷者是「特技人」。醫管局昨晚發聲明澄清，沙田威爾斯親王醫院昨午接收了一名嚴重燒傷病人，有關病人目前正在該院深切治療部病房留醫，情况危殆。

明報記者

（反修例風暴）