林鄭：「暴徒」不會得逞 泛民批激化民憤

指傷及市民惡行必不能爭到「所謂訴求」

林太昨傍晚在特首辦見記者，她在開場白直斥激進網民發起「三罷」令香港受到暴力衝擊影響，指示威者堵路、縱火和掟汽油彈等行為是「肆無忌憚破壞香港社會」，令市民人心惶惶、擔心可否繼續在香港安全地生活下去。

林太指暴徒的行為已遠遠超過爭取訴求，「與市民為敵，這些事件令到人心虛怯，大家都很害怕」。她向「破壞香港的暴徒」嚴正聲明，稱「你們的行為是不會得逞，你們胡亂去傷及一些無辜市民的惡行，是一定不可以爭取到你們口中的所謂政治訴求」；又呼籲不論政見如何、對政府管治有什麼看法，大家都應平靜，形容無人希望再見到悲劇。

不認為警隊失控 海外專家意見由監警考慮

被問到政府或警隊高層是否已無法控制前線警員，林太回應，警隊由上至下齊心一志去停止暴力。對於有警員執勤時稱科大生周梓樂離世要「開香檳慶祝」，林太認為這番言論「很不適當」，但不能因「個別事例」而形容警隊失控。被問到監警會的海外專家小組明言監警會的權力不足以應付反修例事件的規模，需要一個獨立機構調查，林太說海外專家的意見應交由監警會考慮，她不評論。

林卓廷：無獨立調查 難解警員失控問題

民主黨立法會議員林卓廷批評，林太言論只會火上加油、激起民憤令局勢再升溫。對於林太稱暴力不會得逞，他重申運動初期有200萬市民和平示威，但政府也不聽民意；又認為有為數不少的警員失控是有目共睹，指一日未做獨立調查，查找警隊在執法、監管和投訴機制上出現什麼問題，繼而改革警隊，一日都無法解決警員失控的問題。

林卓廷參選區議會北區石湖墟選區，同區候選人有梁金成和新民黨孔永業。

（反修例風暴）