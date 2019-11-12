腹腔出血3公升命危 心臟曾停頓

子彈卡腰椎附近

醫生：幸未傷門靜脈主幹

據悉，傷者被送院後即接受電腦掃描及緊急手術，該子彈經右邊肋骨之間的空隙射進右腹，腹部表面的子彈傷口長1厘米，右腹腔出血量達3公升，而右肝第5及第6節出現三級損傷，子彈沒有穿透身體，停留在腰椎附近的肌肉。消息又稱，傷者接受緊急手術時心臟一度停頓，需接受心肺復蘇術，最終成功取出子彈，但要切除已撕裂的右腎及部分右肝。

有肝膽胰外科醫生指出，切除第5及第6節肝臟佔整個肝臟的三分之一，相信肝臟可再生長至原本大小，加上傷者要切除右腎，康復程度要視乎出血量等因素，如曾經心臟停頓，擔心會影響腦部供血。

對於警方在周中槍後移動其上身，而周亦一度嘗試跑離現場，該醫生說，中槍傷者應保持靜止及平躺，移動身體會加劇內出血情况，又形容警員抬起傷者的舉動「奇怪」。

鄭家富：中槍男「下意識」向前撥開

屬慈幼英文學校舊生的立法會前議員鄭家富到醫院探望後表示，據其了解被捕的中槍男子及姓胡男子昨純屬路過查看連儂牆，其間發現白衣男被警員捉住，周上前了解時右手「下意識」向前撥開，不料被槍傷。

（反修例風暴）