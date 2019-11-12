腹腔出血3公升命危 心臟曾停頓

【明報專訊】昨日在西灣河被交通警以實彈擊中右腹的21歲周同學，留醫東區醫院深切治療部，情况危殆。《明報》從兩個獨立消息渠道獲悉，子彈從肋骨間射入周同學右腹，其右腎撕裂一分為二，右下肝被擊中及門靜脈被壓破，腹腔出血達3公升，須切除右腎及約三分之一個肝保命。有肝膽胰外科醫生表示，幸子彈沒傷及門靜脈主幹，否則肝臟或會缺血壞死，甚至要換肝及有生命危險。
子彈卡腰椎附近
醫生：幸未傷門靜脈主幹
據悉，傷者被送院後即接受電腦掃描及緊急手術，該子彈經右邊肋骨之間的空隙射進右腹，腹部表面的子彈傷口長1厘米，右腹腔出血量達3公升，而右肝第5及第6節出現三級損傷，子彈沒有穿透身體，停留在腰椎附近的肌肉。消息又稱，傷者接受緊急手術時心臟一度停頓，需接受心肺復蘇術，最終成功取出子彈，但要切除已撕裂的右腎及部分右肝。
有肝膽胰外科醫生指出，切除第5及第6節肝臟佔整個肝臟的三分之一，相信肝臟可再生長至原本大小，加上傷者要切除右腎，康復程度要視乎出血量等因素，如曾經心臟停頓，擔心會影響腦部供血。
對於警方在周中槍後移動其上身，而周亦一度嘗試跑離現場，該醫生說，中槍傷者應保持靜止及平躺，移動身體會加劇內出血情况，又形容警員抬起傷者的舉動「奇怪」。
鄭家富：中槍男「下意識」向前撥開
屬慈幼英文學校舊生的立法會前議員鄭家富到醫院探望後表示，據其了解被捕的中槍男子及姓胡男子昨純屬路過查看連儂牆，其間發現白衣男被警員捉住，周上前了解時右手「下意識」向前撥開，不料被槍傷。