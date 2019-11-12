交警無警告下轟實彈 中槍男切肝腎 警稱圖搶槍感威脅 辦學團體譴責促獨立調查

特首林鄭月娥批評有激進網民發起「三罷」令全港受暴力衝擊，強調「暴徒」不會得逞，任何訴求都不能以暴力爭取（見另稿）。

槍指白衣男胸口箍頸 黑衣男走近揮手中槍

在西灣河中槍的21歲男子姓周，為慈幼英文學校畢業生，現就讀香港專業教育學院柴灣院校一年級，修讀酒店款接基礎課程文憑。另一名被警方指搶槍的男子姓胡，當場被捕。

昨早7時許，有示威者於西灣河的筲箕灣道與太安街交界以垃圾等設路障。綜合網上影片，一名警署警長級的交通警趕至，一名穿白色外套、戴口罩男子從人群走出，疑向警員叫罵，警員即轉身將手按在槍袋上，喝止並同時拔槍指向他，槍口一度貼近男子胸口，再用右手緊箍其頸。

兩人糾纏時，身穿黑衣的21歲周姓男子及同行的胡姓男子，分別從該警員兩旁走近，警員向周擎槍，周向前揮動右手，其間另一名灰衣男跑向警員，警員即朝周的右腹開一槍。之後，胡姓男子走近警員，雙手伸向警員腰間。灰衣男向開槍警背後揮拳，原本與警糾纏的白衣男逃脫，警員再朝胡開兩槍。及後一名警員到場協助制服周、胡二人。開槍警繼續持槍，另一警員則拔出警棍。

警開3槍 警方：最少一人持「類似鐵通」

約1分鐘後防暴警趕至，繼續將周按壓在地，地面有血漬。防暴警以索帶綁其手腕，其間周張開眼睛但未能答話；防暴警一度抬起他上身坐起，救護車抵達後，周一度跑走，再被3名交通警制服。

港島總區指揮官郭柏聰在記者會表示，涉事警署警長當時處理路障，有5至6名蒙面人大叫「唔好畀佢走」，最少一人手持「類似鐵通物體」，警長感生命受威脅下拔槍及擎槍，惟白衣蒙面人仍靠近，糾纏間另一黑衣人走近，其右手「嘗試接觸警長佩槍及嘗試搶槍」，警長感威脅下開槍，擊中男子右腹，並稱在電光火石間沒辦法給予任何警告。他稱警方當場拘捕兩人，其中一人涉搶警槍，另兩人在逃，稍後再拘捕6名圍觀市民。翻查片段，未見警長身旁的4名男子手持武器，行人路上有人持傘。

資深警：沒先用警棍需合理解釋

管理層沒公開稱開槍「合適」

一名資深警官認為，上述警員開槍的決定可作合理解釋、「無問題」，因他正與人糾纏，亦有人試圖干擾其警槍；不過，他選擇用槍而不用其他裝備如警棍，以及在未有危險時已拔槍，則需合理解釋，接受調查；因此，警隊管理層昨沒公開肯定開槍決定，與10月1日荃灣開槍案翌日，警務處長盧偉聰公開肯定開槍是「合理合適合法」，兩者有明顯分別。

中槍者母校學團斥漠視生命 職訓局促查

香港鮑思高慈幼會中華會省昨日發聲明，對慈幼校友周同學受傷感到「痛心疾首」，嚴厲譴責警方漠視生命的行為，要求成立獨立調查委員會，調查所有涉過分暴力對待市民的事件。職業訓練局則要求保安局或相關部門全面調查事件。醫管局表示，昨日99人送院，年齡4個月大至83歲，當中2人危殆、4人嚴重。據悉，4個月大嬰兒在伊利沙伯醫院，情况穩定。

明報記者

（反修例風暴）

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