指23條「無理由不做」 譚耀宗：社會緊張難立法

中共十九屆四中全會提出「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，譚耀宗昨接受商台節目《政好星期天》訪問時表示，「一國兩制」是國家長遠策略，用作解決台灣問題，惟賦予特區自由可能會出現問題，中央需決心完善制度，避免出現顛覆國家安全的事。他說，以往有人認為香港沒有條件「港獨」，近年有人不斷挑戰底線，包括成立組織、參政的政綱隱含「自決」等，如果一直沒有制度處理，可能會出現有恃無恐情况，一發不可收拾。

被問到中央是否有意催促本港盡快為23條立法，譚耀宗指出，香港修訂《逃犯條例》引發軒然大波，現時有人會對23條立法感到擔心，或有人故意製造擔心，惟他認為23條立法有需要做、不可不做，呼籲各界多用智慧想出方法解決。

譚耀宗說，反修例風波發展至今5個月，本港經濟持續受影響，大家均感焦慮和煩厭，他希望全體市民向暴力說不，勿對示威者帶有同情或諒解，否則暴力無法停止。他說，特首林鄭月娥已汲取重大教訓，相信局勢平靜後，她一定會聆聽社會的聲音，不會完全置之不理。

曾鈺成：實際能否立法 仍待完善機制

立法會前主席曾鈺成昨在無綫節目《講清講楚》上亦表示，現時的社會環境難以就23條立法。他指出，《基本法》有列明香港需要就23條立法，因此不能當沒有這回事，「你可以說中央提醒特區，說是對特區政府、對行政長官給予壓力也可以，但中央的壓力和提醒是一回事，實際上是否做到，相信仍有待研究機制如何完善」。他相信，中央現時仍然希望香港能自己解決好問題。

（反修例風暴）