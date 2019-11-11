兩闖兆麟苑捕3人 警被擲樽槍指民居

居民何太稱，前晚10時在兆麟苑街站向區選候選人甄霈霖查詢有關種票信件事宜，其間有4名滿身酒氣男子走近，望向他們時，有人突呼喝「睇咩呀！」甄調停時亦遭掌摑；有街坊稱「打人唔啱」，曾與4男口角及肢體衝突，一青年被醉漢用膠櫈打頭。及後有防暴警到場，有人從大廈單位擲玻璃樽，警員向街坊了解時，防暴警突衝入屋苑，惹起過百居民不滿聚集。

區會候選人稱警槍指頭

甄霈霖表示，居民指摘警方擅闖私人屋苑，不時呼叫「收隊」、「解散警隊、刻不容緩」等口號；亦有人以粗口指罵，警方突然舉起藍旗，再引起鼓譟。有警員表示，「我哋處理完（案件）會走」。甄續稱，其後居民突然起哄，自己曾被防暴警以長槍瞄準約5秒，他們數分鐘後始登車離開。

另外，昨午3時許，有示威者於屯門安定邨及兆麟苑「快閃」堵路，警方於兆麟苑附近的深培中學拘捕一名男子，再進入屋苑先後制服兩名黑衣男女，有防暴警質問在場一名青年，「你係咪啱啱換完衫、有份一齊放火？」警員帶走黑衣男女時，有人從單位擲下玻璃樽，防暴警一度舉槍指向樓上單位。甄霈霖為屯門兆翠選區候選人，同區另一候選人是民建聯葉文斌。

（反修例風暴）