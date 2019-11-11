催淚彈擊中兩記者 記協譴責

收隊射彈無警示 Now記者傷手

昨晚7時許，荃灣大河道有示威者在馬路上縱火，警方在天橋上發射催淚彈，當時示威現場不見示威者，本報記者被廿催淚彈擊中，未有受傷。此外，昨午有警員收隊前於衝鋒車內向天橋上的記者發射催淚彈，其間沒有警示，Now新聞台記者被擊中左手受傷，送仁濟醫院治理。

明報嚴正要求尊重記者採訪

明報編輯部表示，關注同事被催淚彈擊中，當時示威現場已見不到有示威者。明報嚴正要求警方在執勤時尊重在場記者的採訪權利。

記協強烈譴責警方收隊時罔顧市民及記者安全，向他們攻擊並發射槍彈，並已多次公開譴責類似做法。對於警方未有收斂，記協極度憤怒，要求警方立即制止前線警員，停止任何阻礙、干擾或暴力行為。

此外，無綫新聞員工一連兩日在旺角採訪遇襲。記協稱無綫記者及攝影師於昨凌晨，被在場人要求出示記者證，其後有人推倒記者，並踢打攝影師頭和腿。記協譴責粗暴干擾採訪，亦留意網上有人恐嚇前線採訪人員，望當局跟進。

香港新聞行政人員協會表示，高度關注接連有在現場採訪記者遇襲或受傷，包括無綫電視新聞部採訪隊連續第二晚受到襲擊及滋擾。協會強烈譴責針對記者的暴力，警方嚴正跟進處理。

（反修例風暴）