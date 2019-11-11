網民籲今早堵全港幹道 職工盟暫不呼籲罷工

連登討論區有網民號召黎明行動，於今早7時「光復」全港主要道路，全民自動罷工，堵塞東隧、紅隧、西隧、屯門公路、龍翔道及彌敦道等。

另外民間記者會早前呼籲，各界在未來一個月時間籌備「大三罷」，建議盡早成立工會；有網民認為發生科大學生周梓樂墮樓身亡事件，應提前大三罷。職工盟總幹事蒙兆達表示，暫時不呼籲罷工，目前已接觸7至8個專業界別，有意籌組新工會，職工盟將提供協助，他期望各界成立更多工會，以發動更大規模罷工。

回應點名呼籲三罷

敘福樓主席：崗位所限不能贊成

包括聖保羅男女中學在內的13間中學反修例關注組發表聯合聲明，呼籲學生參與早上的黎明行動，在各交通中樞處起步上學，或駐足欣賞港人的上班情况，同時亦提醒學生該行動有風險，需要注意自身安全。

此外，對於有網民公開呼籲公司明日參與罷工，叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍於個人facebook發帖回應稱，過去幾個月社會發起的多次罷工，公司都給予清晰政策，尊重所有員工自己的選擇；但也指出，其個人的崗位原因，令他在策略上不能贊成三罷。

（反修例風暴）