遮打悼梓樂 台下呼報仇 夏志誠形容危險 「報仇是天主的事」

面對年輕生命逝去，多名市民輪流在台上獻花、放下紙鶴，對逝者鞠躬後淚流滿臉，伴隨詩歌、禱文的則是點點手機燈光。夏志誠發言時稱，對年輕生命逝去感痛心，「我不知道當晚他為何離家走到停車場，但一定是懷着關心香港的心」。

夏志誠又稱，周梓樂死因至今仍是不明不白，「任何文明社會都不能接受」。他並稱，反修例風波至今未見和平結束，暴力不斷升級，憂矛盾難解，呼籲成立COI化解僵局。

朱牧籲查真相 批政府「無心肝」

牧師朱耀明亦強調要查明真相，若有人推周梓樂致墮樓便應受制裁。他並批評政府「無愛心、無心肝」，反修例風波以來多人失蹤甚至自殺，政府都未見問候，「是否都要探望（死者）家庭？社署有沒有去關心受傷、死去的人？」

牧師袁天佑發言時表示，周梓樂的死亡與麻木不仁的政權息息相關，他稱聖經沒有否定人的憤怒，然而要懂止息，勿變仇恨或增長暴力，盼可繼續愛與和平抗爭。他憂雙方暴力不斷增加，但強調責任是在強權上，「（政府）不做事（社會）就不能平靜」。

傳捐器官 袁天佑：未經核實

袁天佑發言時亦表示，聽聞周梓樂家人同意捐出死者器官，「是充滿愛的生命」；記者其後追問細節，他稱是聽聞、未經核實。一般而言，捐贈者須證實腦幹死亡，才可捐出器官。據悉，周同學早前因心跳停頓，搶救後證實不治，沒有進行腦幹死亡測試。

警：高峰860人集會

警方估計，昨晚集會高峰期人數有860人。

另外，周梓樂墮樓後，近期發生多宗內地生與本地生爭執衝突。中聯辦教科部向在港內地生發公開信，稱香港校園出現了一些「暴力事件和欺凌行為」，中聯辦對此等行為予以強烈譴責，並呼籲內地生「保持冷靜、注意安全、安心學業」，表示學生如遇困難，要及時向校方反映並向中聯辦求助。

明報記者

（反修例風暴）