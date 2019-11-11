又一城：拘人沒展委任證釀衝突 警傷臉示威者破頭

一示威者掙脫復被捕 警稱動手者圖搶人

警方指出，拘捕違法者過程中，暴力示威者曾襲擊警員，並且企圖搶走被捕者。

昨午約4時半，數名持伸縮警棍便衣警，在又一城美心旗下餐廳Simplylife附近制服兩示威者，當時便衣警未顯示委任證，在場市民包圍及起哄。其中一名便衣警展示委任證，一名戴口罩者衝前推向便衣警，便衣警則揮動警棍，雙方發生激烈衝突，一度打鬥；有人擲垃圾桶，混亂間一名原被制服的示威者逃脫，但再被另一邊的警員拘捕，在場有警員致電要求增援。

黑衣黑口罩便衣警增援

其他身處又一城的便衣警員亦赴增援，他們穿著黑色衣服及戴黑色口罩。及後駐守商場外的數十名防暴警員進入增援，並再制服多人，其中一名男子頭破血流，地上滿佈血迹，由現場急救員即場治理，附近亦遺留玻璃碎片。警方之後在商場另一層截查多人，並拘捕部分人。防暴警亦設置防線，只允許急救員進入處理傷者。有為頭破血流者處理傷口的急救員指出，該男子頭部有明顯傷口，手部有瘀傷，惟仍清醒。

警方昨午5時47分發出新聞稿，稱約4時半暴力示威者在又一城內大肆破壞商舖，便裝警拘捕數名違法者，過程中有大量暴徒在旁叫囂，甚至襲擊警員，搶走被捕者，警方隨即使用最低武力進行拘捕行動。

（反修例風暴）