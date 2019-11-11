沙田：營業中美心酒樓被毁 食客驚哭

【明報專訊】美心集團旗下食肆及商舖昨再成示威者狙擊目標。約30名黑衣人昨午闖進沙田大會堂附近的美心皇宮大酒樓破壞，並推翻桌椅、打碎玻璃欄杆等，當時酒樓內有食客用膳。有食客受驚大哭，數名黑衣人護送食客離開；亦有職員指示威者的行動「好殘忍」。有飲食業界人士指出，示威者破壞行動已進一步升級。
職員喊「好殘忍」 有黑衣人護食客離開
昨午近3時，約30名黑衣示威者以小鎚等工具破壞沙田新城市廣場的美心西餅店，約15分鐘後，黑衣人闖進沙田大會堂附近的美心皇宮大酒樓破壞，推翻多張桌椅、打碎玻璃欄杆及玻璃杯，並拆毁酒樓外的木板，在木板上噴上「支那」、「垃圾美心」等字眼。當時酒樓內尚有食客，他們見狀後馬上離開；有女食客驚慌大哭，由數個黑衣人護送離開，亦有小孩痛哭。
示威者破壞期間，多名酒樓職員一直旁觀。記者嘗試訪問一名職員，惟她極度受驚，一直尖叫，又大叫「唔好搞啦！你哋好殘忍！」未能回答記者問題。約5分鐘後黑衣人逃至商場，同時有防暴警趕到沙田大會堂，但黑衣人已逃去無蹤。
而九龍塘又一城商場美心集團旗下食肆包括八月花等，均於昨午2時許提早落閘暫停營業。其中美心旗下Simplylife及千両被人以噴漆塗污。荃灣廣場內、美心旗下的連鎖咖啡店星巴克，店內桌椅亦被翻倒。
飲食界批破壞升級 「打爛飯碗」
飲食業職工總會主席郭宏興批評，示威者破壞手段進一步升級至酒樓有食客亦照樣闖入破壞，做法太過分；又稱食肆需保障員工及顧客安全，連串暴力破壞已「打爛員工飯碗」。餐飲聯業協會會長黃家和稱，香港號稱文明都市，卻多次發生食肆遭暴力破壞問題，甚至連食客安全亦失去保障，促警方嚴正執法。