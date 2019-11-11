沙田：營業中美心酒樓被毁 食客驚哭

職員喊「好殘忍」 有黑衣人護食客離開

昨午近3時，約30名黑衣示威者以小鎚等工具破壞沙田新城市廣場的美心西餅店，約15分鐘後，黑衣人闖進沙田大會堂附近的美心皇宮大酒樓破壞，推翻多張桌椅、打碎玻璃欄杆及玻璃杯，並拆毁酒樓外的木板，在木板上噴上「支那」、「垃圾美心」等字眼。當時酒樓內尚有食客，他們見狀後馬上離開；有女食客驚慌大哭，由數個黑衣人護送離開，亦有小孩痛哭。

示威者破壞期間，多名酒樓職員一直旁觀。記者嘗試訪問一名職員，惟她極度受驚，一直尖叫，又大叫「唔好搞啦！你哋好殘忍！」未能回答記者問題。約5分鐘後黑衣人逃至商場，同時有防暴警趕到沙田大會堂，但黑衣人已逃去無蹤。

而九龍塘又一城商場美心集團旗下食肆包括八月花等，均於昨午2時許提早落閘暫停營業。其中美心旗下Simplylife及千両被人以噴漆塗污。荃灣廣場內、美心旗下的連鎖咖啡店星巴克，店內桌椅亦被翻倒。

飲食界批破壞升級 「打爛飯碗」

飲食業職工總會主席郭宏興批評，示威者破壞手段進一步升級至酒樓有食客亦照樣闖入破壞，做法太過分；又稱食肆需保障員工及顧客安全，連串暴力破壞已「打爛員工飯碗」。餐飲聯業協會會長黃家和稱，香港號稱文明都市，卻多次發生食肆遭暴力破壞問題，甚至連食客安全亦失去保障，促警方嚴正執法。

（反修例風暴）