示威者小隊竄6商場 警拘人爆打鬥 首商場內射胡椒球 多區入夜續快閃堵路

明報記者

醫管局表示，截至昨晚11時，各區大型公眾活動共15人送往5間公立醫院急症室，包括11男4女，介乎15至44歲。7男情况穩定，4男4女已出院。

又一城逾百防暴清場 揮棍噴椒多次舉槍

網民昨午在荃灣、沙田、大埔、旺角、銅鑼灣、將軍澳、屯門及觀塘發起「8區開花」抗爭，以及在日間於又一城等6個商場「和你Shop」。有別過往，「和你Shop」示威者分成多個小隊，每隊約三四十人，並針對破壞美心旗下商舖及港鐵設施等。

當中在又一城，部分示威者昨午4時許向美心旗下食肆噴漆後，部分示威者遭便衣警制服，觸發激烈警民衝突，雙方均有人受傷，一男子疑似失去知覺（見另稿）。其後逾百名蒙面防暴警增援清場，透過商場廣播稱在場者參與非法集結，促盡快離開。其間防暴警由商場頂層起逐層驅散市民，並多次舉槍。有示威者由扶手電梯向下離開時，遭警員從後以警棍揮打追趕；亦有警員向在場者直噴胡椒噴霧。

清場期間有防暴警從高層用槍指向低層市民，並射多發胡椒球彈，有人眼睛不適，亦有市民稱無辜中彈，右肩中槍紅腫。又一城約下午5時宣布關閉，警方傍晚封鎖又一城，傳媒亦不能留下，晚上約11時救護員接報到場，稱商場內有人受傷，但至深夜仍找不到傷者。

昨日入夜後，多區續有快閃抗爭行動。晚上7時許，荃灣荃新天地外有逾百名街坊聚集，防暴警發射催淚彈，有兩枚疑射進荃灣沙嘴道的中華基督教會全完第一小學。有示威者之後在大河道縱火，警方晚上8時起沿沙嘴道往川龍街推進，再發射多枚催淚彈，現場煙霧瀰漫，多名市民受波及要用水洗眼。

麥當勞拒警進 警撬閘拘經理

防暴警推進時，要求已拉閘的沙嘴道麥當勞開門，該店經理在門外以食客安全為由拒絕，警方三度警告後強行打開鐵閘進入檢查食客身分證，並以阻差辦公拘捕經理，另拘捕最少一人。

而旺角近山東街一段彌敦道，晚上近8時亦有示威者堵路，並縱火焚燒，濃煙升上半空，警方出動水炮車射催淚水清場，並於銀行中心對出彌敦道追逐示威者，有人被捕。晚上10時，有黑衣示威者向警車擲磚，警方射多枚催淚彈並制服多人。

將軍澳尚德邨入夜後有大批市民聚集堵路。防暴警及速龍小隊晚上10時許發射多枚催淚彈及橡膠子彈驅散，並進入廣明苑範圍搜捕，帶走最少兩人。

（反修例風暴）