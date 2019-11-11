主席：7‧21事件 未取得足夠證據分析

當前首務提升監警權力

Denis O'Connor表示，一般外國騷亂持續數天，現時香港的衝突維持5個月仍未結束，故小組只能集中調查7件重要事件，包括6月9日首次衝突，及之後的6．12、7．1、7．21元朗襲擊、8．11警方喬裝協助拘捕、8．31太子站衝突及新屋嶺扣留中心。

主席又表示，衝突由6月開始，監警會7月決定審視，惟至今仍未能取得足夠證據，需時較長。他以7．21事件為例，表示由於未能取得足夠證據分析，難全面了解事件。他認為現時最迫切是提升監警會權力，無論是傳召證人或取得證據的權力都需提升。他又指出，若無法取得足夠證據釐清事實，會導致出現假新聞，因此監警會必須要有更大權力。

5人協助審視處理示威警務程序

專家小組由曾處理英國騷亂事件的前英國警察監察局總督察Sir Denis O'Connor任主席，他曾撰寫多份公共秩序警務報告，包括處理英國G20峰會示威的報告。其餘4人分別是新西蘭警察行為獨立調查局Colin Doherty法官、澳洲新南威爾斯州執法與行動委員會總監Michael F. Adams、英國基爾大學自然科學研究院院長Clifford Stott，及加拿大公民監察執法協會前主席Gerry McNeilly。

（反修例風暴）