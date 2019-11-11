指權力受限 阻礙取證據 監警會海外專家：獨立調查更有公信

專家小組最快明年初交報告。監警會主席梁定邦希望發表報告後能為社會找到出路，政府屆時應考慮需否成立獨立調查委員會。政府發言人表示會仔細研究報告的所有建議，才決定採取跟進行動；監警會正主動審視近期的大型公眾活動，「旨在查找事實，並找出未來方向，這絕非最終的報告」。

特首林鄭月娥9月4日公布成立專家小組時曾表示，政府的立場是因為所有涉及警方執法的行動已有既定的法定和獨立機制調查，故認為必須交監警會審視，「不認同另外找一個獨立調查委員會調查警方的工作」。

梁定邦陪受訪 專家事後Twitter上載聲明

國際專家小組5名成員上周來港與監警會委員開會，4名小組成員於上周五行程最後一日，在監警會主席梁定邦陪同下接受傳媒訪問，事後卻鬧出風波。小組其中一名成員、英國基爾大學自然科學研究院院長Clifford Stott教授前日（9日）在Twitter上載小組的聲明（聲明顯示日期為8日），表示專家小組已分析了監警會的調查能力，認為監警會的調查權力及範圍有結構限制，阻礙監警會獲得連貫及有代表性的證據。

指監警會不符國際標準 不足應付事件規模

聲明又稱，監警會缺乏調查權力，不足以應付反修例事件的規模，及符合重視自由與權利社會的國際監警組織的標準。

國際專家小組主席Denis O'Connor上周五接受傳媒訪問時表示，小組缺乏獨立調查能力，認為有必要增加監警會的資源和人手，以及加強取證能力，才可全面調查。他又表示聽到很多對警方的批評，但現時取得的文件及證據不足以全面了解事件，暫時難以評價警方的行動。

監警：委員未閱覽 對專家推文失望

監警會昨晚8時許發聲明，確認Clifford Stott透過個人Twitter帳戶分享的文件（小組聲明）由專家組撰寫。監警會的聲明透露，上周四（7日）召開特別內務會議，委員會與國際專家小組會面及交換意見，主席和專家組列席成員（包括Clifford Stott）同意不會書面公開小組撰寫的文件，原因是監警會委員未有機會閱覽，監警會對Clifford Stott的推文感到失望。監警會副主席張華峰表示上周有出席監警會的特別會議，認為小組不應單方面發聲明。

監警會的聲明又稱，充分察悉專家提及監警會的法律權力和資源局限，會增加資源並竭力於2020年初發表初步報告。

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676