特首閉門授勳 許智峯抗議警暴被抬離

政府：極度遺憾 許：表彰警察挑釁港人

昨日早上，許智峯在頒授警隊卓越獎章的環節時，突然舉起「暴警殺人 沉冤待雪」八字標語，又高叫口號，以示不滿林鄭月娥向警隊頒授卓越獎章及榮譽獎章。許智峯事後說，林太過去處理警方濫用暴力的事件上無所作為，引起社會極大悲憤。他又說，港人過往幾個月見證警察「濫暴濫捕」，令公眾對警察信心盡失，「昨日（前日）才有市民很可能因為警暴而離世，今日林鄭竟繼續向警察頒授獎章予以讚揚，明目張膽與民為敵」。他續稱，自己去抗議，是要政府知道政府與警隊不配香港人尊重，死者沉冤待雪，授勳儀式上向警察頒授獎章，是向香港人作出挑釁，必須以抗議回應。

昨日典禮上，林鄭月娥頒授勳銜及獎狀予出席的329名受勳人士，其中兩人接受大紫荊勳章，包括裕華國產百貨有限公司董事長余國春及前全國政協常委洪祖杭。

許智峯為區議會選舉中環選區候選人，同區另一名候選人為黃鐘蔚。

（反修例風暴）