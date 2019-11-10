衛署：催淚煙持續損身心 籲接觸後兩小時勿哺乳

衛生署衛生防護中心網頁上周四（7日）上載「催淚煙的健康資訊」，指出有研究顯示催淚煙可持續影響生理和心理健康，「特別在兒童、長者、患呼吸系統疾病或有敏感情况的人士等」；若接觸催淚煙持續不適，應諮詢專業醫護意見。中心又引述醫管局毒理學專家稱，催淚煙化學物質「在母乳中累積的機會甚微」，但謹慎起見，婦女接觸催淚氣體後，一至兩小時內應避免餵母乳；餵哺前或接觸嬰兒前應更換衣服及徹底清洗頭髮和皮膚。

推廣母乳餵哺的愛童行家庭協會主席黎黃佩嫦稱，曾向醫院護士查詢催淚煙會否影響餵哺母乳，獲得的建議與衛生防護中心的相若；協會暫未接獲有關吸入催淚煙後哺乳的查詢。

陳肇始：對警方催淚煙成分了解有限

另外，食安中心發出《給市民有關污染物與食物安全的建議》，稱在催淚煙發放後，市民應留意食物包裝是否完好，並檢查食物有否受損壞或污染；以流動清水清洗蔬果等受影響食物，可減少食物表面的污染物，若懷疑食物受污染或有異樣，「為審慎起見，便不應進食」。

陳肇始昨午見記者時說，政府對警方目前使用的催淚煙成分資料了解「有限」，防護中心所提建議是建基於以往有關催淚煙的文獻及研究而制定。

應關門窗熄冷氣 清理勿用熱水

衛生防護中心稱，催淚煙對人體健康的影響視乎化學成分、暴露時間、劑量和途徑、個人健康狀况等而不同。皮膚若接觸到催淚煙，應用大量清水和肥皂徹底清洗，並更換受污染衣物；若眼睛不適，可用大量清水或生理鹽水冲洗。若身處室內時附近有催淚煙，市民應關閉門窗和關掉空調，並可用濕布封上門窗隙罅。

在家居清潔催淚煙殘留物時，中心建議盡量使用單次清潔物品，並戴上口罩、膠手套、膠圍裙等。受污染表面可用肥皂水浸濕的布抹，不應用熱水，以免殘留物蒸發；亦應避免重新揚起殘留微粒，故不應使用電風扇、高壓水槍及掃把等清理。

明報記者

（反修例風暴）