民間和你宵 場租或低過維園 中環尖沙嘴等覓場地 盼打破公式化年宵

明報記者 黃心悅

不願具名的90後L（化名）和80後的肥仔（化名）本是生意搭檔，二人共組的年宵團隊有7至8人。L說，一兩個月前，二人開始想搞年宵。L從小跟爸媽去年宵，長大後行年宵變成每年與朋友的消遣，後來他幫過友人在年宵市場開檔，開始有感年宵公式化，商業味愈來愈濃。「每年年宵都會有大量傾銷內地產品，或是盜版貨。政黨每年就是賣T恤寫揮春」肥仔亦說：「最鍾意玩食字，去年豬年，起碼有三四十檔都是賣珍『豬』奶茶。」

L說，現有逾200個攤位申請，七成表示自己希望賣乾貨，亦有政黨聯絡他們。L認為，過往政府的年宵，市民只要有錢就可以投攤檔，但他們認為對於年宵而言，貨品十分重要，所以團隊會參考申請人的產品類型和意念，了解他們與團隊的意念是否相符。L率先透露，現申請者售賣的產品包括創意食品、不同國家地區的特色產品、本地文創、KOL（關鍵意見領袖）設計品等，也有年宵少見的占卜攤檔申請。

預計120至240檔

規模1/4至半個維園

對於有人不喜歡「消費運動」，指是吃「人血饅頭」，L說會特別再為在運動後衍生出來的設計產品篩選。他強調當產品有人有興趣買，就有存在意義。

L預計年宵會設120至240個檔，規模約四分之一個至半個維園，選址包括中環、尖沙嘴、荃灣和荔枝角等的私人場地，大部分是室內。為減警察「入場搞事」的可能，他們會加強保安。L說，有場地曾婉拒，現手上這批場地提供者中，有些人中立，認為賺到錢就無問題，也有人想回饋社會。參考資料後，他預算租場地需花16萬至150萬元，視乎最終規模而定。

盼成「黃色經濟」教材

去年維園最便宜的乾貨攤位競投底價約1.4萬元，主題攤位底價逾4萬元。L說不希望民間年宵門檻太高，計劃場租比維園年宵便宜。

L身邊有人因為政見與上司不合而辭職，這次年宵也計劃聘請因反修例運動而找不到工作的人。在商言商，L承認民間年宵不會賺大錢，他們更已有心理準備或虧本。肥仔說：「過往人們購物未必考慮商家的背景，我們想喚醒大家，黃色經濟圈不是流於口號，或者每星期一次的游擊。」

（反修例風暴）