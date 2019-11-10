不做「學生記者」免守中立 拒與抗爭割裂

做記者「遞物資也不能」

Ｇ仔當法庭「文字直播員」，跟法庭記者無異，記者問她何不以學生記者身分採訪示威？她搖搖頭說「不想背負着一個職責」，因為記者在現場要保持中立，要與示威運動割裂，「遞物資也不能」，她不願意、也做不到。8月尾，G仔考了急救證書，「寧願做急救員也不做記者」，因為起碼可以出手支援示威者。

跟傳統新聞工作者不一樣，她的法庭文字直播會加入主觀形容詞，例如她認為法官對被告的保釋條件是不合理，就會在引述法官說話後加上個人意見；她說完全沒理會所謂「客觀、中立、持平」的報道操守。

另一個不去採訪示威的原因是害怕，「無論有多危險，記者都不能退守，只能硬着頭皮去上」。G仔說這是一個她未能跨過的心理關口，但她仍希望畢業後能入行做記者。

前線記者在示威現場面對槍林彈雨，被噴胡椒噴霧、受橡膠彈或磚頭所傷屢見不鮮，最近甚至有記者被捕。這些事沒有令Ｇ仔猶豫，她覺得每份工作都『有辣有唔辣』，但是「這場抗爭不可以成為常態，對記者的粗暴待遇也不可以」。

將來入行做記者，她願意承擔隨這份工作帶來的後果，「被打不是令我不去做好職責的原因」；而記者的職責，就是報道真相。

（反修例風暴）