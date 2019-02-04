【周日人物】文字直播庭訊 「不讓被控手足孤單」 新聞系學生義務參與：脫去黑衫面罩 都是普通人

文：艾博瑜

圖：馮凱鍵

上周四（7日）晚上，Telegram頻道「被捕人士關注組」列出翌日與反修例運動有關的審訊案件表，有85人曾投票表示自己將會去聲援10月1日在寓所被搜出白電油、其後被控串謀暴動罪的23歲被告；翌日其他法院也有不同的反修例案件，每單案分別有數十人表示會到場聲援。最後，有20多人到場聲援，大部分人在公眾席戴上口罩；不願透露姓名的G仔是其中一人，她解釋，口罩是「手足」之間相認的信物。

示威現場，眾人全黑打扮，用口罩、面巾、面罩遮蓋容貌，示威者時常說「約定煲底除罩相認」；在庭上，被告必須露出面相。Ｇ仔形容，即使被控暴動，她所見的被告依然非常鎮定。但她難忘一個30多歲、高薪厚職的男子，律師就保釋條件求情時提到男子與父母關係親密，並指向公眾席上的父母，本來平靜的男子隨即飲泣。G仔當時也忍不住流淚。

難忘被告拄兩拐杖上庭 「警暴實體化」

Ｇ仔說，「看不見『手足』的面孔，自然『去人性化』的覺得他們是抗爭機器」，在戰場上勇往直前，但除下武裝，他們跟身邊的朋友、家人，甚至自己一樣，都只是一個普通人。

10月起，Ｇ仔每周至少一次到法庭旁聽，並在Telegram頻道「法庭文字直播台」提供即時資訊；該頻道10月初成立，現約有數十人義務做文字直播，Ｇ仔在頻道匿名幫忙，故希望以化名受訪。她說，傳統媒體只會報道比較大型和轟動的案件，例如多人集體被控暴動，而比較零碎的案件所佔版面一定不多；「手足不是condom（安全套）」，不是用完即棄、犧牲後馬上被遺忘的人，她希望每一個被控的示威者，都能得到關注。

9月29日示威中，有96人被控暴動；G仔最深刻的是當日一名男被告，上庭時雙手各執一支拐杖，步履蹣跚地走進法庭。聲援者見狀，對庭警大罵髒話，亦有人痛哭，但法官沒叫停，「可能他也覺得過分」。後來被告透過辯方律師投訴，稱警方拘捕時用力打肚令他盆骨受傷，並在拘留期間被警員用水樽擊打下體。

自責「不進化」 考急救證書無力上前線

「他的出現，就是將平日聽聞的警暴實體化。」G仔邊憶述邊流淚。她記得，當日被告離開時聲援者欲撐傘護送，但有義工提醒不要碰到被告，因為他會很痛。

見過許多被控的「手足」，身為「和理非」的G仔變得愈來愈自責，怪責自己不能「進化」。她說，自己體能不好，身形微胖、跑得不快，一旦上前線也會成負累。8月尾，她特意考了急救證書，試過背着急救包練跑，「但無奈依然跑得不快」。

運動中期，G仔曾因情緒不佳而「潛水」數天，完全沒理會示威；她說現在再沒情緒波動，有人被捕，便本能地從直播畫面截圖，讓網民認人，幫忙尋找家人或律師，「如果每人都只顧處理情緒，運動會停滯不前」；而每次上庭、每次與「手足」相見，她都視為一個提醒：不可放棄。

（反修例風暴）