屢頒禁令 港大法律學者批範圍廣、用字不清

張善喻指出，法庭不應輕易頒下禁制令限制言論自由，有違普通法下不輕易以言入罪，以及不應任意為言論作事前限制的原則，如要被規管行為本已受刑法約束，法庭就更不應輕易以民法給予當事人不必要的保障。

「煩擾」列藐視法庭 質疑如立新法

張續稱，最近的臨時禁制令涵蓋範圍可能影響所有港人的言論自由，但行文用字卻有不清晰地方；以針對警員及其家屬被起底及滋擾的禁制令為例，任何恐嚇、騷擾、威脅、煩擾警員及其配偶或家屬也屬違法。惟她指出，「煩擾」本無違反現行任何民事或刑事法律，字眼無特定的法律含義，不明為何會變成藐視法庭的行為，質疑法庭是否取代立法會，制訂新法律。

就着另一項限制互聯網故意發布任何促進、鼓勵或煽動使用暴力的信息的禁制令，張同樣認為用字含糊不清，問到若在網上吶喊國歌歌詞「以血肉築成新的長城」、「冒着敵人的炮火前進」等，是否已會被視為「促進」或「鼓勵」使用暴力。她更質疑，若某集團高層說了令人反感言論，而有人在網上突顯其言論，引致集團餐廳被破壞，若屬「促進」或「鼓勵」暴力，責任應屬說話的人還是在網上傳播的人。

張善喻憂慮香港會成為「禁制令之都」，而法律用字向來講求準確清晰 ，法院最近頒下的臨時禁制令使人擔憂。

（反修例風暴）