史維指阻白車救援 警：絕無此事

對於史維指警方阻救護車耽誤救援，警方昨在facebook出帖文強調「絕無此事」，又表示在處理救護召喚中，該救護車並沒有與現場警務人員接觸，而途中曾遇到巴士及私家車等阻塞，亦未有被警車阻擋去路；帖文又建議召開死因研訊，屆時警方會把所有調查資料放上庭上公開披露。

領展再公開CCTV片 見衣著似周梓樂黑衣人

另外，領展昨再公開停車場閉路電視片段，當中位於停車場2樓的閉路電視C21，顯示本月4日凌晨零時38分，有一名身穿黑色短袖衫及黑短褲、戴帽及黑口罩的人，從畫面左方步入後轉身離開，其衣著與周梓樂相似；凌晨44分，該人從畫面右方步入後，突然轉身跑走，隨後有一對男女向畫面右邊離開期間亦不時向後望，數個人由畫面左邊跑向右邊。

面對周梓樂死訊，昨日在民間記者會表示與他認識兩年的朋友稱一切對一衆朋友而言仍十分不真實。他說自己和周年紀相若，一班朋友因為相同興趣而認識，會一起打機、打波、看劇；形容周為人開朗樂觀，給朋友帶來很多笑料與歡樂。他又透露周同學是梁天琦的支持者，由6月運動開始周幾乎沒缺席任何運動，無法想像周已不能實現自己的願望。

商務及經濟發展局長邱騰華、政制及內地事務局長聶德權昨在商台《政經星期六》均回應周的死訊，邱騰華表示年輕人在衝突上，不論因為什麼原因而付上生命，每個人都會痛心；稱事情無絕對對錯，但要有同理心，彼此就會有空間思考，互相復和。聶德權說覺得很不幸和難過，亦感到惋惜，認為社會上大家最重要是保持冷靜。

食物及衛生局長陳肇始在公開場合表示，周的離世是不幸，該局向其家人致以最深切慰問。

（反修例風暴）