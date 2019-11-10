警前晚開實彈稱被擲磚 屯門政府合署昨遭縱火

另外，昨晚8時44分警方接報有人在屯門政府合署外縱火，焚燒圍欄卡板等雜物，火勢猛烈，消防派出一隊煙帽隊及一條喉到場，將火救熄。防暴警到場調查，現場有人噴上「報仇」等。

一名警員前晚在油麻地開實彈槍，綜合網片，當時最少10名戴頭盔、持盾牌和警棍的警員在彌敦道推進，其間一名警員突然快步向前，再向天開一槍。當時旁邊有不少途人及巴士。據城大編委另一個角度影片，事發時有最少5至6名黑衣人，在距離警員約20米向警員擲物。

警方昨凌晨出新聞稿稱，前晚約9時45分，一批示威者在油麻地以雜物築成路障，警員追截示威者至彌敦道與咸美頓街交界，大批手持武器的「暴徒」不斷衝擊警方防線，投擲磚頭，警員生命受到嚴重威脅，在多次警告無效後，一名警員向天鳴槍一發作警示。

此外，有人前晚在屯門文娛廣場悼念周梓樂，其後警員到場，警民在屯門時代廣場附近對峙，市民罵警員「殺人犯」，警方其後制服多人。據有線新聞片段，追逐間一名女子倒地，臉和手有血；警員又在附近制服一名少年，按他跪在地上。另有網民拍攝到，有警員將一人制服壓地時，另一警員疑以警棍打向被制服者。

前荃灣裁判法院遭擲汽油彈

沙田新城市廣場前晚有人聚集後，打碎商場玻璃及噴漆，並貼字條指商場多次沒阻警方入內。商場多個出入口玻璃昨早有木板圍封。新城市廣場昨表示無奈及遺憾，又引述警方稱警方有權入商場執法，毋須得到服務處許可。

在荃灣，前晚有人向前荃灣裁判法院擲汽油彈，建築物前面一棵樹起火焚燒。記者昨到場見靠近大樹的地面熏黑，遺下幾個氣罐，樹葉有燒過痕迹；大閘被噴漆，由多塊黑膠布封住。司法機構稱已交警方處理，不評論。

銅鑼灣龍門冰室被打碎櫥窗及擲糞

至於支持反修例的龍門冰室銅鑼灣登龍街分店昨被破壞，職員準備開舖時，有人用硬物擊碎櫥窗玻璃，入內潑黑油，擊毁餐廳馬桶，並向廚房擲動物糞便，目擊者稱破壞者乘兩輛私家車到場。老闆張先生料損失約10萬元，他沒報警。

（反修例風暴）